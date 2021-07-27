"AİHM kararı bağlayıcı! Bylock'tan yatanların bir an önce tahliyesi gerekir"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AİHM tarafından ByLock ile ilgili verilen kararı yargının bir an önce gözetmesinin Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca gerektiğini söyledi.





Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AİHM tarafından ByLock ile ilgili verilen kararı değerlendirdi. Açılan davada Türkiye’nin üç maddeden mahkum edildiğine işaret eden Tanrıkulu, yargının hızlı bir şekilde bu kararı gözetmesinin Anayasa’nın 90. maddesi gereğince gerekli olduğunu ifade etti. Tanrıkulu, ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu ve hükümlü insanların bulunduğuna işaret ederek, “Bağlayıcı bir karardır. Dolasıyla yurttaşlarımız bakımından yeni ihlallere yer vermemesi bakımından tahliye ve hükmün geri alınması noktasında, infazın durdurulması noktasında adımlar atılması gerekiyor.” diye konuştu.





Tanrıkulu’nun AİHM’in ByLock kararıyla ilgili açıklaması şöyle:





“AİHM’den ByLock ile ilgili bir karar çıktı. Salt ByLock’un telefona indirilmesinden bir mahkumiyetin çıkamayacağını hepimiz ifade ediyorduk. Tek başına delil olmaz diyorduk. AİHM, bir polis memurunun açtığı davada Türkiye’yi sözleşmenin beşinci maddesine, kişi özgürlüğü ve güvenliği maddesinden mahkum etti. Üç ayrı ihlal tespiti yaptı. Bununla ilgili soruşturma açılmış olmasını, bir mahkumiyet kararı verilmiş olmasını, tutuklanmış olmasını AİHM sözleşmesine aykırı buldu. Sadece ByLock’un telefona indirilmesi olmasından bir mahkumiyet kararı çıkartamazsınız, bir soruşturma açamazsınız. Bunun başka delillerle desteklenmesi lazım denildi. Kararda önemli tespitler var.





Şu anda yargılaması bu nedenle devam eden ve henüz kesinleşmemiş binlerce tutuklu ve hükümlü var. Salt ByLock’tan tutuklu olan veya ceza almış insanlar. Hızla yargının AİHM’in bu kararını gözetmesi gerekir, Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca. Bağlayıcı bir karardır. Dolasıyla yurttaşlarımız bakımından yeni ihlallere yer vermemesi bakımından tahliye ve hükmün geri alınması noktasında, infazın durdurulması noktasında adımlar atılması gerekiyor.”



