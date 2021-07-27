Samanyolu Haber /Gündem / "AİHM kararı bağlayıcı! Bylock'tan yatanların bir an önce tahliyesi gerekir" /27 Temmuz 2021 10:58

"AİHM kararı bağlayıcı! Bylock'tan yatanların bir an önce tahliyesi gerekir"

Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu ve hükümlü insanları olduğunu belirterek, yargının hızlı bir şekilde AİHM'in kararını gözetmesi gerektiğini söyledi. Tanrıkulu, "Yeni ihlallere yer vermemesi bakımından tahliye ve hükmün geri alınması noktasında, infazın durdurulması noktasında adımlar atılması gerekiyor" dedi.

SHABER3.COM

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AİHM tarafından ByLock ile ilgili verilen kararı yargının bir an önce gözetmesinin Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca gerektiğini söyledi.

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AİHM tarafından ByLock ile ilgili verilen kararı değerlendirdi. Açılan davada Türkiye’nin üç maddeden mahkum edildiğine işaret eden Tanrıkulu, yargının hızlı bir şekilde bu kararı gözetmesinin Anayasa’nın 90. maddesi gereğince gerekli olduğunu ifade etti. Tanrıkulu, ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu ve hükümlü insanların bulunduğuna işaret ederek, “Bağlayıcı bir karardır. Dolasıyla yurttaşlarımız bakımından yeni ihlallere yer vermemesi bakımından tahliye ve hükmün geri alınması noktasında, infazın durdurulması noktasında adımlar atılması gerekiyor.” diye konuştu.

Tanrıkulu’nun AİHM’in ByLock kararıyla ilgili açıklaması şöyle:
 
“AİHM’den ByLock ile ilgili bir karar çıktı. Salt ByLock’un telefona indirilmesinden bir mahkumiyetin çıkamayacağını hepimiz ifade ediyorduk. Tek başına delil olmaz diyorduk. AİHM, bir polis memurunun açtığı davada Türkiye’yi sözleşmenin beşinci maddesine, kişi özgürlüğü ve güvenliği maddesinden mahkum etti. Üç ayrı ihlal tespiti yaptı. Bununla ilgili soruşturma açılmış olmasını, bir mahkumiyet kararı verilmiş olmasını, tutuklanmış olmasını AİHM sözleşmesine aykırı buldu. Sadece ByLock’un telefona indirilmesi olmasından bir mahkumiyet kararı çıkartamazsınız, bir soruşturma açamazsınız. Bunun başka delillerle desteklenmesi lazım denildi. Kararda önemli tespitler var.

Şu anda yargılaması bu nedenle devam eden ve henüz kesinleşmemiş binlerce tutuklu ve hükümlü var. Salt ByLock’tan tutuklu olan veya ceza almış insanlar. Hızla yargının AİHM’in bu kararını gözetmesi gerekir, Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca. Bağlayıcı bir karardır. Dolasıyla yurttaşlarımız bakımından yeni ihlallere yer vermemesi bakımından tahliye ve hükmün geri alınması noktasında, infazın durdurulması noktasında adımlar atılması gerekiyor.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "AİHM kararı bağlayıcı! Bylock'tan yatanların bir... Sonraki Haber >>

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:42:19