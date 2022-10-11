AİHM kararı kesinleşti: Bylock, gazete aboneliği, çocuğunu okula göndermek suç değil

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’nin davanın Büyük Daire’de görülmesine yönelik itiraz başvurusunun reddetmesiyle karar kesinleşmiş oldu. AİHM, gazete aboneliği, çocukların yasal okula gitmesi ve Bylock kullanma iddialarının terör örgütü üyeliği olarak kabul edilemeyeceği yönünde karar vermişti.

TÜRKİYE’NİN İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ AİHM, 2017’de tutuklanan, Uluslararası Af Örgütü Türkiye eski Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç hakkında verdiği hak ihlali kararı kesinleşti. AİHM’in 5 hakimden oluşan paneli, Türkiye’nin haksız bulunduğu Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç’la ilgili karara Ankara’nın yaptığı itirazı kabul etmedi. Böylece Taner Kılıç’la ilgili karar kesinleşmiş oldu.

KARARIN KESİNLEŞTİĞİNİ AVUKATI DUYURDU Kılıç’ın avukatı Mustafa Özkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Taner Kılıç kararının bugün itibariyle kesinleştiğini belirterek, “AİHM; yasal gazeteye abone olma, kızkardeş eşinin Zaman gazetesi editörü olması, çocukların yasal okula gitmesi ve içeriği tespit edilmemiş Bylock kullanımı terör örgütüne üyelik suçlamasında tutukluluk için yeterli değildir. AİHM Taner Kılıç kararı bugün itibariyle kesinleşmiştir” dedi.









AİHM, KILIÇ’A TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETMİŞTİ

AİHM, Mayıs ayında insan hakları savunucusu Taner Kılıç’ın özgürlük, güvenlik ve ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek mahkeme, Türkiye’nin Kılıç’a 8.500 euro maddi tazminat, 16.000 euro manevi tazminat, masraf ve giderler için ise 10.000 euro ödenmesine karar vermişti.





ÜYELİK İDDİASIYLA 14.5 AY TUTUKLU KALMIŞTI

Önceki dönem Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, 6 Haziran 2017’de, Gülen Hareketi’ne üyelik iddiasıyla tutuklanmıştı. Taner Kılıç’ın ByLock uygulamasını kullandığı iddia edilmişti. Ancak Af Örgütü’nün Kılıç’ın telefonuna yaptırdığı bağımsız iki teknik bilirkişi incelemesi ByLock uygulamasının indirildiğine ilişkin hiçbir iz bulunmadığını ortaya çıkarmıştı. Taner Kılıç, 14,5 ay hapiste kaldıktan sonra 15 Ağustos 2018’de tahliye edilmişti. Kılıç, yargılandığı Büyükada davasında ise 6 yıl hapis cezası almıştı.