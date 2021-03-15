AİHM kararı sonrası ilk duruşma yarın

Demirtaş hakkındaki dava dosyası, daha önce kendisi hakkında hazırlanan ve dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e gönderilen 31 fezlekeden oluşuyor. "Örgüt kurma ve yönetmek”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “suç ve suçluyu övmek” iddiaları yöneltilen Demirtaş için 142 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diyarbakır’da açılan dava, “güvenlik” gerekçesiyle Ankara’ya nakledilmişti.







Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 20 Kasım 2018 tarihinde Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiği yönünde kararını açıklamıştı. AİHM kararının ardından Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş hakkında 2 Eylül 2019 tarihinde kendisinin ve avukatlarının mazeret bildirerek katılmadığı duruşmada tahliye kararı verdi. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Eylül 2019 tarihinde Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında 6-7 Ekim 2014 yılında yaşanan Kobanê olaylarına dair yürütülen soruşturmayı gerekçe göstererek yeniden tutuklama kararı verdi.





20 Eylül’de alelacele ifadeleri alınan Demirtaş ve Yüksekdağ’ın “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “nitelikli kasten adam öldürmek”, “kasten adam öldürmeye teşebbüs etmek”, “yağma” ve “kişi hürriyetinden yoksun kılma” gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verildi.





Demirtaş’ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmasına karar verilmesinin ardından 18 Eylül 2019 tarihinde Fransa’nın Strasbourg bulunan AİHM Büyük Dairesi’nde davası görüldü.





Geçtiğimiz 22 Aralık’ta kararını açıklayan AİHM Büyük Dairesi, Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını istedi. Kararda, Demirtaş'ın tutukluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) beş maddesini ihlal ettiğine ve derhal serbest bırakılması gerektiğine hükmedildi. Kararda, Demirtaş'ın tutukluluğunun 'siyasi bir amaca hizmet ettiği' ve 'bu tutukluluk üzerinden Türkiye halkına yanlış bir mesaj verildiği' yönünde değerlendirmeler yer aldı. AİHM Büyük Daire’nin verdiği bu karar sonrası dosyanın ilk duruşması yarın görülmeye başlanacak.