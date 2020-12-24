Samanyolu Haber /Politika / AİHM kararı sonrasında Demritaş'tan 5'li çete mesajı /24 Aralık 2020 20:09

AİHM kararı sonrasında Demritaş'tan 5'li çete mesajı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından hakkında derhal serbest bırakılması kararı verilmesinin ardından HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden yeni bir mesaj yolladı.

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HDP'li Demirtaş, açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. AİHM'in  Selahattin Demirtaş hakkında verdiği, "Derhal serbest bırakılmalıdır" kararı iktidar kanadından tepkiyle karşılanmıştı. 

Son olarak yaptığı açıklamada "Türkiye'deki 5'li çeteye" dikkat çeken Demirtaş, "Bakmayın öyle bağırıp çağırdıklarına. Korkularını, zayıflıklarını, acizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Cesur olun ve zulme karşı dik durun, ben öyle yapıyorum. Haklıyız, güçlüyüz ve moralliyiz. Hep birlikte kazanacağız" dedi.



BAŞAK DEMİRTAŞ'TAN TEPKİ

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da AİHM kararının uygulanmamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Demirtaş'ın tutuklanamsı için kampanyalar yürütüldüğünü" ifade eden Başak Demirtaş, "Tutuklandı, yargılandı. Bir kez Ankara Ağır Ceza Mahkemesi, bir kez Anayasa Mahkemesi, iki kez de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tutuklamanın hukuksuz olduğuna karar verdi" açıklamasında bulundu.

AİHM kararının kesinliğine dikkat çeken Demirtaş, "Son kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tüm suçlamaların düşmesine kesin olarak hükmetti. Şimdi, paşa gönlünüz öyle istiyor diye kimseyi suçlu ilan edemezsiniz. Asıl suç olan budur" dedi.
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