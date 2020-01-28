Samanyolu Haber /Gündem / AİHM kararına rağmen yine tahliye yok! /28 Ocak 2020 15:29

AİHM kararına rağmen yine tahliye yok!

819 gündür İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı Gezi Parkı Davası'nın 5'inci duruşmasında da tahliye kararı çıkmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kavala'nın tahliye edilmesini istemişti.

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İşadamı Osman Kavala, 2013 yılı mayıs-haziran aylarında İstanbul Taksim Meydanı'nın yanında bulunan Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmemesi için başlatılan eylemleri finansörü olmakla itham edildiği davada bugün yine hâkim karşısına çıktı. 

819 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 5'inci duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 

"DELİLLER HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELDE EDİLDİ"

Sanık avukakatları, Murat Pabuç'un tanık olarak dinlenmesinden elde edilen delillerin hukuka aykırı olduğu ve Kavala'nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemisi (AİHM) kararına rağmen tahliye edilmemesi gerekçeleriyle reddi kâkim talebinde bulundu. 

Mahkemenin, reddi hâkim taleplerini ayrı ayrı reddetmesi üzerine avukatlar salonu terk etti. 

Mahkeme Başkanı, avukatların protestosunu alkışlayanların da salondan çıkarılmasına karar verdi. 

Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Şubat'a bıraktı. Aralarında Ali İsmail Korkmaz'ın katili Mevlüt Saldoğan'ın da bulunduğu polislerin katılma talebinin kaldırılması talepleri de reddedildi.

AİHM "HAK İHLALİ VAR, DERHAL TAHLİYE EDİN" DEMİŞTİ

24 Aralık 2019'da görülen dördüncü duruşmada AİHM'nin Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması yönündeki kararına rağmen Kavala hakkında tutukluluğa devam kararı verilmişti. 

Ayrıca Ali İsmail Korkmaz cinayetinde ölümcül tekmeleri attığı gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan polis Mevlüt Saldoğan'ın 'zarar gördüğü' iddiasıyla yaptığı katılma talebi kabul edilmişti. 

Duruşmada dinlenen tanık polisler, protestolar sırasında sanıkları şiddet içerikli olaylarda ve yardım alırken görmediklerini belirtmişlerdi.

Dördündü duruşmada Kavala hakkında tutukluluğa devam kararının verilmesinin ardından Osman Kavala'nın avukatları karara itiraz ederek reddi hâkim talebinde bulundu.

AVUKATLAR MAHKEME HEYETİNİ HSK'YA ŞİKÂYET ETTİ

Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de Korkmaz'ın katillerinden Saldoğan'ın katılma talebini kabul eden İstanul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini, görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikâyet etti. 

Hâkimlerin görevden uzaklaştırılması ve katılma kararının kaldırılması talep edildi.

Gezi Parkı Davası'nda sanıklar, "hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle toplamda 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. 

İddianamede 746 müşteki yer alıyor. Müştekilerin başını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 61. hükûmetin bakanları çekiyor. 

MAHKEME BAŞKANI: AİHM KARARI KESİNLEŞMEMİŞ

Duruşmanın başlamasıyla mahkeme başkanı dosyaya giren belgeleri okudu. Başkan, bakanlığın AİHM kararı hakkındaki cevabı gönderdiğini, ancak kararın henüz kesinleşmediğinin belirtildiğini ifade etti.
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