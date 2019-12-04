Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, Kavala kararını 10 Aralık’ta verecek /04 Aralık 2019 20:46

AİHM, Kavala kararını 10 Aralık’ta verecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ile ilgili kararını 10 Aralık’ta verecek.

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Osman Kavala, “Gezi Parkı’ndaki eylemlere finansal destek verdiği” iddiasıyla tutuklu bulunuyor.Davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala, 764 gündür cezaevinde.

Osman Kavala, AİHM'e yaptığı dava başvurusunda hakkındaki geçici tutukluluk kararının ve bu kararın uzatılmasının AİHS'nin emniyet ve güvenlik haklarıyla ilgili 5’inci maddesine aykırı olduğunu belirtmişti.

Kavala ayrıca hakkındaki tutukluluk kararının siyasi nedenlerden ötürü verildiğini, bu durumun AİHS'nin 18'inci maddesine aykırı olduğunu ifade etmişti.

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 18 Ekim 2017 tarihinde İstanbul'da gözaltına alınmış, 1 Kasım 2017 tarihinde çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.
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