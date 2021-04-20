Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, Kılıçdaroğlu kararında Türkiye'nin itirazını reddetti /20 Nisan 2021 17:37

AİHM, Kılıçdaroğlu kararında Türkiye'nin itirazını reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire, Türk hükümetinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lehine verilen ihlal kararını yaptığı itirazı reddetti. Kılıçdaroğlu’nun 'ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine' yönelik AİHM kararı kesinleşmiş oldu.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tazminata mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için verilen 'hak ihlali' kararını yerinde buldu. Büyük Daire, hükümetin, bu karara yaptığı itirazı reddetti.

T24'ün aktardığına göre Kılıçdaroğlu’nun 'ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine' yönelik AİHM kararı kesinleşmiş oldu. Buna göre, Kılıçdaroğlu'na, 11 bin 385 euro maddi ve manevi tazminat ödenecek.

AİHM, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde partisinin TBMM grup toplantılarında yaptığı konuşmalarda kullandığı ifadeler nedeniyle tazminata mahkum edilmesiyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğünü güvence altına alan 10’uncu maddesinin ihlal edildiğine karar vermişti.

Kararda, CHP liderinin bu konuşmaları parlamento çatısı altında yaptığı, her birey için değerli ifade özgürlüğünün halk tarafından seçilmiş bir vekil için paha biçilmez olduğu belirtilmişti.

Kararda, Kılıçdaroğlu’nu tazminata mahkum eden mahkemelerin, 'Sadece Başbakan’ın itibarını zedeleyen unsurları aradıkları' belirtilmiş, mahkum edilen konuşmalar için 'kamuyu ilgilendiren bir konuyla ilgili tartışmalarda bireylerin siyasilere yönelik eleştirilerinin caydırıcı nitelikte olduğu' yorumu yapılmıştı.
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