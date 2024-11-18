Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, merhum Yusuf Bekmezci’nin dosyasını incelemeye aldı /18 Kasım 2024 19:49

AİHM, merhum Yusuf Bekmezci’nin dosyasını incelemeye aldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ileri yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmeyen ve cezaevinde hayatını kaybeden Yusuf Bekmezci'nin yakınlarının başvurusunu incelemeye aldı.

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Merhum Fethullah Gülen Hocaefendi’nin arkadaşlarından ve İzmir’in hayırsever esnaflarından olan Yusuf Bekmezci’nin maruz kaldığı hukuksuzluklar, ailesi tarafından AİHM’ye taşındı. Dosyayı incelemeye alan AİHM, 30 Eylül’de taraflara sorularını iletti. Bold Medya'da yer alan habere göre gelecek cevapların ardından Strazburg Mahkemesi’nin bir yıl içerisinde kararını açıklaması bekleniyor.

HASTA OLMASINA RAĞMEN TAHLİYE EDİLMEMİŞTİ

Bekmezci, cezaevinde sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Türkiye’deki mahkemelerden sonuç alamayan hayırsever iş adamının eşi ve çocukları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen yaşam hakkı, işkence yasağı ve özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğini belirterek AİHM’ye başvurdu. Ailesi, Türkiye’nin Yusuf Bekmezci’nin hayatını korumak için pozitif yükümlülüklerini yerine getirmemesini şikayet etti.

KOĞUŞ ARKADAŞLARI YARDIM EDİYORDU

2020’de gözaltına alındığı sırada 81 yaşında olan ve ihtiyaçlarını kendi başına görmekte zorlanan Bekmezci, İzmir Sulh Ceza Hakimliği tarafından “silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğuna dair somut deliller bulunduğu” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bekmezci‘nin, o sırada demans, işitme kaybı, uyku apnesi ve prostat hastalığı gibi çeşitli sağlık sorunları vardı. Cezaevindeki koğuş arkadaşları, Bekmezci’ye yemek yemesinde, giyinmesinde ve yıkanmasında yardımcı oluyordu.

MAHKEME RAPORA RAĞMEN TAHLİYE ETMEDİ

9 Nisan 2021’de 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Bekmezci’nin yaş ve sağlık durumuna bağlı olarak yaptığı tahliye talepleri reddedilmişti. Adli Tıp Kurumu’nun 3 ay infaz erteleme raporu vermesine rağmen, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Yusuf Bekmezci’yi tahliye etmemişti. Anayasa Mahkemesi de 11 Şubat 2022 tarihinde Bekmezci’nin taleplerini “dayanaktan yoksun” bularak reddetmişti.

47 gün yoğun bakımda kalan Yusuf Bekmezci, sağlık durumundan kaynaklanan komplikasyonlar sonucunda 20 Şubat 2022 tarihinde vefat etmişti. 10 Haziran 2022 tarihinde başvuruyu alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, taraflardan gelecek cevapları değerlendirdikten sonra kararını açıklayacak.
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