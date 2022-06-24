AİHM önünde hak arayışı eylemi başladı

Yürüyüşün başlangıç noktasından uzun bir kortej oluştu ve AIHM'ye doğru yürüyüş başladı.













24 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Peaceful Actions Platformu’nun öncülüğünde yapılacak eylem 10.30’da Avrupa Konseyi önünde başlayacak. AİHM önünde mağdurlar, sivil toplum yöneticileri, hukukçular, siyasetçiler ve aktivistler ‘Artık harekete geçin’ çağrısı yapacak.















Solidarity With Others Derneği Yöneticisi Yüksel Kaya, programın 'sadece pankart tutup dağılan' bir kalabalık'tan ibaret olmadığını vurguladı. Avrupa'nın pek çok noktasından Strazburg'a gelecek aktivistleri ağırlayacaklarını belirten Kaya, eylem kortejinin sadace AİHM'ye yürümeyeceğini, güzergahın, Türkiye'deki insan hakları ihlallerine sessiz kalan Avrupa Konseyinin önünden de geçeceğini, geçerken bir takım mesajlar verileceğini ve hazırlanan dilekçenin Konsey'deki yetkililere teslim edileceğini söyledi.











Salyangoz'un elindeki pankart: Ben bile senden daha hızlıyım AİHM























Toplanma yerine gelenler hazırlanan pankart maske ve tshirtleri alacak

















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