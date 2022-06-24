Samanyolu Haber /Gündem / AİHM önünde hak arayışı eylemi başladı /24 Haziran 2022 09:47

AİHM önünde hak arayışı eylemi başladı

KHK’lılar, bugün Fransa’nın Strazburg şehrinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) önünde buluştu. Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekmek için bir araya gelecek olan KHK’lılar AİHM’e ‘zulümlere daha ne kadar sessiz kalacaksınız?’ diye soracak. Kortej yürüyüşe başladı.

AİHM'e "artık yeter" demek için buluşuyorlar

Yürüyüşün başlangıç noktasından uzun bir kortej oluştu ve AIHM'ye doğru yürüyüş başladı.



24 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Peaceful Actions Platformu’nun öncülüğünde yapılacak eylem 10.30’da Avrupa Konseyi önünde başlayacak. AİHM önünde mağdurlar, sivil toplum yöneticileri, hukukçular, siyasetçiler ve aktivistler ‘Artık harekete geçin’ çağrısı yapacak.



Solidarity With Others Derneği Yöneticisi Yüksel Kaya, programın 'sadece pankart tutup dağılan' bir kalabalık'tan ibaret olmadığını vurguladı. Avrupa'nın pek çok noktasından Strazburg'a gelecek aktivistleri ağırlayacaklarını belirten Kaya, eylem kortejinin sadace AİHM'ye yürümeyeceğini, güzergahın, Türkiye'deki insan hakları ihlallerine sessiz kalan Avrupa Konseyinin önünden de geçeceğini,  geçerken bir takım mesajlar verileceğini ve hazırlanan dilekçenin Konsey'deki yetkililere teslim edileceğini söyledi.



Salyangoz'un elindeki pankart: Ben bile senden daha hızlıyım AİHM





Toplanma yerine gelenler hazırlanan pankart maske ve tshirtleri alacak




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