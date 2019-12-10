Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, Osman Kavala hakkında hak ihlali kararı verdi /10 Aralık 2019 12:37

AİHM, Osman Kavala hakkında hak ihlali kararı verdi

AİHM Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına karar verdi.

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı olan ve 770 gündür cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala'nın başvurusu hakkında ihlal kararı verdi.

AİHM makul şüphe olmadan Kavala'nın siyasi sebeplerle tutuklanması ve AYM'nin başvuruyu makul bir sürede incelememesi nedeniyle AİHS madde 5/1, 5/4 ve 18'den ihlal bulup Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına karar verdi.

Avukat Ramazan Demir, karara ilişkin olarak "AİHM, Kavala’nın tutukluluğunun ve kendisine yönelik suçlamaların doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın  kendisini hedef alan açıklamaları ile bağlantılı olduğunu ifade ederek 18. madde ihlali vermiş" dedi.

DEMİRTAŞ'TAN SONRA İKİNCİ KARAR

Demir ayrıca, "Osman Kavala kararı AİHM’in Selahattin Demirtaş’tan sonra Türkiye’ye karşı verdiği ikinci 18. Madde ihlali kararı. Yargılamaların ve tutuklamaların politik saik taşıdığı tekrar ifade edilmiş oldu. Bakalım Kavala’nın kararını uygulamamak için de neler yapılacak" yorumunda bulundu.
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