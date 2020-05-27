AİHM suç olmadığını karar verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ana dilde eğitim talebiyle düzenlenen gösteri yüzünden gözaltına alınan Hakim Aydın adlı vatandaşın 2009 yılında yaptığı başvuruyu karara bağladı. Türkiye’yi haksız bulan mahkeme, başvuru sahibine 7 bin Euro ödenmesine hükmetti.





Euronews'in haberine göre, Hakim Aydın isimli vatandaşın, 2009 yılında yaptığı başvuruyu karara bağlayan AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) toplantı ve gösteri özgürlüğüyle ilgili 11. maddesini ve özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5. maddenin 1. fıkrasının ihlal ettiğine hükmetti.





Buna göre Türkiye, başvuru sahibine mahkeme masrafları da içinde olmak üzere toplam 7 bin Euro tazminat ödeyecek.





Hakim Aydın, Diyarbakır Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde eğitim görürken, ana dilde eğitimi savunan bir gösteriye katılmak suçundan 2008 yılında gözaltına alınmıştı.





Bu gösteriye katılım dışında bir önceki yıl düzenlenen Newruz gösterilerine ve ağaç dikme faaliyetlerine katıldığı belirtilen Aydın, "terör propagandası yapmak" suçundan önce 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra yeni çıkan yasayla beraat etmişti.