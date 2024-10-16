AİHM, Suriyeli mülteciyi Yunanistan'a gönderen Almanya'ya ceza verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Almanya'yı Suriyeli bir mülteciyi Yunanistan'a geri gönderdiği gerekçesiyle mahkum etti.







DW Türkçe'nin haberine göre mahkemenin kararında, Almanya'nın sınır dışı etmeden önce mültecinin ne iltica başvurusunu değerlendirdiği ne hukuki danışmanlık hakkı tanıdığı ne de Yunanistan'da uygun bir sığınma prosedürüne erişimini güvence altına aldığı belirtildi.





Böylece Almanya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hiçbir devletin bir kimseyi işkence ya da insanlık dışı muameleye maruz kalma riski olan bir ülkeye geri gönderemeyeceği yönündeki 3. maddesini ihlal ettiği ifade edildi. Mahkeme, Berlin'in sığınmacıya 8 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.







Yunanistan'ı da mültecinin maruz kaldığı kötü muameleden dolayı mahkum eden AİHM, Atina'nın davacıya 6 bin 500 euro tazminat ödemesine hükmetti.