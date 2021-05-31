AİHM, Türkiye’den MİT Tırları için savunma istedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), MİT Tırlarını durdukları gerekçesiyle altı yıldır cezaevinde bulunan dört savcıyla ilgili harekete geçti.MİT Tırları’nı durdurdukları gerekçesiyle 6 yıldır cezaevinde bulunan 4 savcıyla ilgili AİHM harekete geçti.





AİHM, MİT Tırlarını durdurdukları ve arama kararını uyguladıkları gerekçesiyle 2015’te tutuklanan ve ağır cezalar verilen savcılarla ilgili Türkiye’den savunma istedi.





AİHM, savcıların iç hukukta savcılar ve hakimler için sağlanan usuli güvencelere aykırı olarak tutuklandıkları, suç işlediklerine dair herhangi bir şüphe olmaksızın ve ilgili ve yeterli gerekçeler olmaksızın gözaltında tutulduklarına dikkat çekti.





Tutuklu savcıların “savcı olarak mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklu kaldıklarını” öne sürdüğünü kaydeden AİHM, iki başvuruda ise Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruları uzun süre incelemediği şikayetinin bulunduğunu belirtti.





AİHM, Türkiye’nin savunmasını isteyerek şu soruları yöneltti:





"Başvuranların tutukluluğu, savcılara iç hukuk tarafından sağlanan usuli güvenceler göz önünde bulundurularak “yasanın öngördüğü usule uygun olarak” mı gerçekleşti?





Başvuranların, suç işlediklerine dair “makul şüphe” temelinde gözaltına alınmış oldukları kabul edilebilir mi?





Başvuranların tutuklu yargılanmasına karar veren ve tedbire karşı yapılan itirazları inceleyen yargıçlar, söz konusu özgürlükten mahrumiyeti desteklemek için ilgili ve yeterli gerekçe sunma yükümlülüklerini yerine getirdiler mi?





Başvuranların, özgürlükten yoksun bırakılmalarının hukuka uygunluğuna itiraz edebilecekleri bir hukuk yolu var mıydı?"





MİT tırlarının durdurdukları ve arama yaptıkları gerekçesiyle eski başsavcı Süleyman Bağrıyanık, başsavcıvekili Ahmet Karaca, savcılar Aziz Takçı ve Özcan Şişman 8 Mayıs 2015’te tutuklanmıştı.





Yargıtay, Süleyman Bağrıyanık’a 22 yıl altı ay, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu’na 20 yıl, Aziz Takçı’ya 26 yıl, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay’a 20 yıl beş ay, Ahmet Karaca’ya 18 yıl dokuz ay, Özcan Şişman’ı 17 yıl üç ay hapis cezası vermişti.