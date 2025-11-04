AİHM, Türkiye’nin itirazını reddetti: 240 dosya için en geniş kapsamlı ihlal kararı kesinleşti





Bu unsurların cezalandırma gerekçesi yapılamayacağı açıkça belirtildi.

Ağır Ceza Mahkemelerinde devam eden davalarda da karar doğrultusunda yeni beyanlar sunulabilecek.





AİHM’in Demirhan ve Diğerleri / Türkiye kararında 240 kişilik dosya için verilen ihlal kararı da kesinleşti. Türkiye’nin yaptığı itirazlar AİHM Büyük Daire Paneli tarafından reddedildi. Bu gelişmeyle birlikte, söz konusu 240 kişinin dosyaları Ağır Ceza Mahkemelerinde yeniden görülmeye başlanacak. Demirhan ve diğerleri kararının başvurucuları 1 yıl içinde haklarında kararı veren mahkemelerden CMK’nın 311/1-f maddesi gereğince yeniden yargılanma talebinde bulunabilecekler.Bold'da yer alan habere göre Dr. Ufuk Yeşil, Ali Kadıoğlu, Hakan Kaplankaya ‘nın aralarında bulunduğu hukukçular sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak AİHM’in karanını değerlendirdi. Hukukçular, hâlihazırda bekleyen 9000’den fazla dosya olduğuna dikkat çekerek, bu kararların da benzer şekilde yeniden yargılamaya konu olacağını belirtiyor. Uzmanlar, “Hukuka dönme gibi bir kaygınız yoksa bile en azından iş yükünü düşünüp bu kangren olmuş sorunu çözmelisiniz” çağrısında bulundu.Yalçınkaya kararı, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 311/1-f maddesi kapsamında yeniden yargılamaya konu olabilecek tek bir karar olarak öne çıkıyordu. Ancak son gelişmelerle birlikte toplamda 240 dosya bu kapsamda değerlendirilecek.AİHM, Demirhan ve diğerleri kararında şu tespitleri yaptı:-ByLock kullanımı ve içerikleri,-Tanık ifadeleri,-Sendika, dernek, vakıf üyelikleri,-Bank Asya hesap hareketleri,-Cemaat yanlısı yayınlar,-Seyahat kayıtları ve bağışlar,-Sosyal medya paylaşımları,-Öğrenci yurdunda kalma-Kurum, kuruluş veya şirketlerde çalışma-Kakao Talk ve Eagle gibi mesajlaşma uygulamalarıKarar doğrultusunda:Yargıtay tarafından onanmış dosyalar için CMK 311/1-e maddesi uyarınca 1 yıl içinde yeniden yargılama talep edilebilecek.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na karar düzeltme başvurusu yapılabilecek.Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay’da bekleyen dosyalara ek beyanda bulunulabilecek.