AİHM, Türkiye’yi mahkum etti

Rümeysa Budak, söz konusu karara ilişkin paylaşımında, “Başvurucunun tutukluluğuna esas ve tek delil Bylock kullanımının gösterilmesi, yazışma içeriklerinin olmaması nedeniyle milli hakimimizin şerhiyle madde 5/1-3-4’ün ihlal edildiğine ve 12bin Euro manevi tazminat ile bin Euro masraf ve giderlere hükmedildi. İkinci karar ise polis memuru başvurucunun darbe sonrası tutuklanmasına ilişkin ihlal iddialarıyla ilgili. Başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı 9 Mayıs 2019’da verilmiş, 5.madde harici iddialar kabul edilemez bulunmuş, 5.madde esası hakkında ise salı günü karar verilecek.” ifadelerini kullandı.







TR724 Yazarlarından KHK’lı Hakim Nevin Erdem, kararın linkini paylaşarak, şunları yazdı: “AİHM de ‘Bylock delil olmaz!’ dedi. “Herhangi bir uygulamayı indirmek veya kullanmak bir suçun işlendiği anlamına gelmez.”





Tüm mahkemelerin ellerindeki dosyaları bu karar doğrultusunda derhal gözden geçirmeleri ve tahliye kararı vermeleri zorunlu.”





KAYNAK: TR724