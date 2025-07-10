Samanyolu Haber /Gündem / AİHM Türkiye'nin adil yargılamma hakkını ihlal ettiğine karar verdi /10 Temmuz 2025 16:32

AİHM Türkiye'nin adil yargılamma hakkını ihlal ettiğine karar verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gülen Hareketi üyesi olduğu iddiasıyla cezalandırılan üç kişinin hak ihlalı başvurusunda Türkiye’yi mahkum etti. Aralarında eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu’nun da bulunduğu mağdurlara tazminat ödenmesine karar verdi.

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Türkiye yine mahkum oldu: AİHM adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi, tazminat verilmesine hükmetti
Hukukçu ve İnsan Hakları Savunucusu Dr. Ufuk Yeşil. AİHM verdiği ihlal kararları  sosyal medya hesabından duyurdu:

Yıldırım/Türkiye

1.AİHM’in bugün açıkladığı Yıldırım/Türkiye davasında başvurucu; sözleşmeli olarak çalıştığı kamu görevinden “FETÖ/PDY”ile bağlantısı olduğu şüphesiyle,herhangi bir soruşturma veya şikayet olmaksızın ve gerekçesiz şekilde çıkarıldığını iddia etmiştir. Link:https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-244020
2. Kastamonu İdare Mahkemesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi ve AYM, valiliklerden gelen bilgilere dayanarak davayı reddetmişler, başvurucuyla ilgili bireysel bir değerlendirme yapmamış ve bağlantı iddiasını açıklamamışlardır.
3. AİHM, bu durumun AİHS Madde 6 § 1’i ihlal ettiğine ve Yıldırım’a manevi zarar için 2.000 Euro ödenmesine karar vermiştir.

Şimşek/Türkiye davası

1. AİHM’in bugün açıkladığı Şimşek/Türkiye davasında, Ömerli Belediyesi’ne bağlı bir alt yüklenici şirkette çalışan Mustafa Şimşek’in işten çıkarılmasının gerekçesiz ve incelemesiz olduğuna dair şikayetini değerlendirdi. Link: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-244021
2. Şimşek, “FETÖ/PDY” ile bağlantı iddiasıyla işten çıkarılmış, ancak yerel mahkemeler (Ömerli Asliye Hukuk Mahkemesi, Gaziantep İstinaf Mahkemesi ve AYM) bireysel bir değerlendirme yapmadan ve bağlantı iddiasına ilişkin somut bir gerekçe sunmadan talebini reddetmişti.
3. AİHM, mahkemelerin yeterli gerekçe sunmaması ve Şimşek’in temel argümanlarını ele almamasının AİHS Madde 6 § 1’i ihlal ettiğine ve Şimşek’e manevi zarar için 2.000 Euro ve masraflar için de 250 Euro ödenmesine karar verdi.

Akarsu/Türkiye davası

1. AİHM, bugün açıkladığı Akarsu/Türkiye davasında, eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu’nun görev süresinin 6723 sayılı Kanun’la erken sona erdirilmesine ilişkin AYM’ye yaptığı başvuru sürecinin aşırı uzunluğuna ilişkin şikayetini değerlendirdi. Link: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-244019
2. Akarsu, 19/8/2016’da başlayan ve 05/10/2023’te sona eren, tek bir yargı mercii önünde toplam 7 yıl, 1 ay ve 17 gün süren yargılama sürecinin, AİHS’in makul sürede yargılanma hakkını düzenleyen 6 § 1 maddesini ihlal ettiğini iddia etti.
3. AİHM, davanın sivil haklar kapsamında Madde 6 § 1’e ilişkin olduğunu doğruladı ve yargılama süresinin makuliyetini; davanın karmaşıklığı, tarafların tutumu ve başvuran için davanın önemi gibi kriterler ışığında inceledi.
4. Hükümet, 21/7/2016 – 19/7/2018 arasındaki olağanüstü hal dönemini, AYM’nin artan iş yükünü, COVID-19 salgını ve önde gelen bir kararın beklenmesi gibi gerekçeler öne sürse de, Mahkeme bu hususların 7 yılı aşan süreyi haklı çıkarmadığını belirtti.
5. AİHM önceki içtihatlarına dayanarak, yargılama süresinin aşırı uzun olduğunu ve “makul süre” ilkesini ihlal ettiğini tespit etti ve Akarsu’ya 4.000 Euro manevi tazminat ödenmesine karar verdi.


6. Hükümet, 21/7/2016 – 19/7/2018 arasındaki olağanüstü hal dönemini, AYM’nin artan iş yükünü, COVID-19 salgını ve önde gelen bir kararın beklenmesi gibi gerekçeler öne sürse de, Mahkeme bu hususların 7 yılı aşan süreyi haklı çıkarmadığını belirtti.

7. AİHM önceki içtihatlarına dayanarak, yargılama süresinin aşırı uzun olduğunu ve “makul süre” ilkesini ihlal ettiğini tespit etti ve Akarsu’ya 4.000 Euro manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
Mustafa Şimşek, Mardin’in Ömerli ilçesinde belediyeye bağlı bir alt yüklenici şirkette çalışırken işine son verilmişti. Gerekçe olarak, 15 Temmuz’un ardından kamuda yürütülen kapsamlı tasfiyeler sırasında sıkça başvurulan “Gülen hareketi ile bağlantı” gösterildi. Yerel mahkemeler, bu iddiayı somut delillerle desteklemeden Şimşek’in ”işten çıkarılmasının gerekçesiz ve incelemesiz olduğuna dair şikayetini” reddetti.

AİHM kararında, Ömerli Asliye Hukuk Mahkemesi, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin Şimşek’in bireysel durumunu değerlendirmediğini ve başvurucunun temel argümanlarına cevap vermediğini vurguladı.

Mahkeme, bu yaklaşımın adil yargılanma ilkesine aykırı olduğuna kanaat getirerek, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

AİHM, Türkiye’nin Şimşek’e 2 bin Euro manevi tazminat ve 250 Euro mahkeme masrafı ödemesine hükmetti.
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