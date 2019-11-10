Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, Türkiye'yi son 16 yılda 295 milyon liralık tazminata mahkûm etti /10 Kasım 2019 12:41

AİHM, Türkiye'yi son 16 yılda 295 milyon liralık tazminata mahkûm etti

CHP'li Antmen'in soru önergesine yanıt veren Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından son 16 yılda Türkiye aleyhine 295 milyon TL'lik tazminat kararı verildiğini belirtti

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BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre yargıya güvenin yok olmak üzere olduğunu, hâkim ve savcıların tepki çeken birçok karara imza attığını hatırlatan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Adalet Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan "hak ihlali" başvurularını sordu.
CHP'li Antmen'in önergesini Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı yanıtladı. AİHM'e Türkiye'den yapılan toplam başvuru sayısının 110 bin olduğu ifade edilen yanıtta, 3 bin 128 ihlal kararı verildi, bu sıralamada Türkiye'nin dünya birincisi olduğu ifade edildi. Yanıtta, 3 bin 128 ihlal kararının 2 bin 840 tanesinin 16 yılda verildiği ve bu davalar nedeniyle Türkiye’nin ödediği toplam tazminat miktarının ise 295 milyon 581 bin TL olduğu belirtildi. 

"İktidar eliyle sümen altı ediliyor"

Türkiye aleyhine verilen kararların önemli bölümünün, "Adil yargılanma hakkı, Özgürlük ve güvenlik hakkı, İfade özgürlüğü hakkının ihlal edilmesine yönelik" olduğunu ifade eden CHP Mersin Milletvekili Antmen, "Bu ihlalleri, toplanma ve dernekleşme özgürlüğünü ihlal, makul sürede yargılanma hakkını ihlal, özel yaşama saygının ihlali ve yaşam hakkının korunması hakkının ihlali izliyor. İktidar, ihlal kararlarının önünü kesmek için adeta insan haklarına OHAL barajı kurdu diyebiliriz. AYM, ihlallere bakmamak için bekletme yapıyor, sonra Yargıtay aşaması başlıyor ardından yeniden başka mahkeme süreçleri başlıyor. Çok uzun yıllar sürecek bir süreçten bahsediyoruz. Ortaya çıkan mağduriyetler ve ihlaller, bu iktidar eliyle sümen altı ediliyor. On binlerce hak gaspına uğramış vatandaş, AKP’nin engellemelerine takılıyor" dedi.
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