AİHM uzun bir süre Türkiye'den gelen dosyalara çalışacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son verilerine göre bekleyen 62 bin 850 dosyanın 21 bin 800’ü tek başına Türkiye’ye ait. Yeni başvurularla AİHM'in uzun bir süre Türkiye'den gelen dosyalarla uğraşacak gibi görünüyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) yayımladığı 31 Ağustos 2025 tarihli istatistiklere göre, Mahkeme önünde bekleyen 62 bin 850 dosyanın 21 bin 800’ü (%34,7) Türkiye aleyhine başvurulardan oluşuyor. Böylece Türkiye, açık ara farkla en fazla başvurunun yapıldığı ülke oldu.

Gökhan Güneş hesabından yapılan paylaşımda, dikkat çekici verileri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bekleyen dosyalardan yalnızca 8 bin 850’si (%14,1) hukuk devleti olan gelişmiş 37 ülkeden geldi.

Türkiye aleyhine 21 bin 800 dosya mevcut. Buna ek olarak gelmesi muhtemel 200 binden fazla yeni dosya ile birlikte, “AİHM’in neredeyse yalnızca Türkiye’ye çalışan bir mahkeme haline geleceği” öngörülüyor.

Mahkeme’nin 64 yıllık tarihinde yalnızca 63 kez verdiği 7. madde ihlalinin, Türkiye nedeniyle yüzlerce, belki binlerce kez gündeme gelebileceği ifade edildi.

‘SORUMLULAR YEREL MAHKEMELER, YARGITAY VE AYM’

Güneş, ortaya çıkan bu tablonun sorumlusu olarak Türkiye’deki yargı kurumlarını gösterdi: “En temel hukuk ilkelerinden habersiz, yasal ve rutin faaliyetler nedeniyle insanları cezalandıran yerel mahkemeler, bu kararları onayan Yargıtay ve varlık nedenini inkâr edip çok ciddi insan hakları ihlallerini bile görmezden gelen Anayasa Mahkemesi (AYM) bu acı ve iç karartıcı tablonun başlıca müsebbibidir.”

AİHM istatistiklerine göre Türkiye’nin ardından en fazla dosyası bulunan ülkeler:

Rusya: 8 bin 300 (%13,2)

Ukrayna: 7 bin 450 (%11,8)

Romanya: 3 bin 850 (%6,1)

Polonya: 3 bin (%4,8)

Yunanistan: 2 bin 750 (%4,4)

Toplam dosyaların üçte biri Türkiye’ye ait olurken, diğer 37 ülkenin toplamı Türkiye’den daha az başvuru ile Mahkeme’ye taşındı.
