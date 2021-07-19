AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakime dava

AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen, Mehmet Altan'ı tahliye etmeyen ve 5.5 ay daha hapiste kalmasına neden olan hakim Orkun Dağ hakkında tazminat davası açıldı.





T24'ün haberine göre, Altan kararına rağmen Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine terfi ettirilen Dağ hakkındaki dava Yargıtay'a görülecek.





Davadan tazminat kararı çıkması halinde, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açılan davalarda AİHM ve AYM kararlarına uymayan hakimler hakkında ilk kez aleyhte bir karar verilmiş olacak.





Altan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanmış, AİHM ve AYM'nin hak ihlali kararlarına rağmen, yerel mahkemelerin kararlarıyla cezaevinde fazladan 5,5 ay daha kalmıştı. İstinaf mahkemesi kararıyla tahliye edilen Altan, yargılandığı davadan beraat etmişti. Bu süreçte, dava gerekçe gösterilerek üniversiteden ihraç edilen Altan'ın mesleğe dönme talebi de OHAL Komisyonu tarafından geri çevrilmişti.





Tazminat davasına, ilk derece mahkemesi olarak Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bakacak.