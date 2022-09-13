Samanyolu Haber /Gündem / AİHM ve BM kararlarına rağmen 15 kişiye ByLock’tan gözaltı /13 Eylül 2022 13:03

AİHM ve BM kararlarına rağmen 15 kişiye ByLock’tan gözaltı

AİHM ve BM'nin suç olmadığına dair kararlarına karşın ByLock gözaltıları devam ediyor. Ankara'da 15 kişi hakkında ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verildi

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15 yıla kadar hapsi istenen ByLock’un lisans sahibi David Keynes’e ceza verilmezken; AİHM’in ve BM’nin “yargılama konusu bile yapılamaz” dediği ByLock’la ilgili gözaltılar sürüyor. Ankara’da 15 kişi hakkında ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

“SOHBET” YAPMAKLA SUÇLANDILAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca,  başlatılan soruşturmada “sohbet” yaptıkları ve ByLock kullandıkları gerekçesiyle 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli dört ilde bu kişilerin gözaltına alınmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İSTANBUL’DA DA ANKESÖRLÜ TELEFONDAN 15 GÖZALTI KARARI
İstanbul merkezli 4 ilde de 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında eski askeri öğrencilerin de yer aldığı 15 kişi hakkında ankesörlü telefondan aranma iddiasıyla çalışma başlattı. İstanbul, Adana, İzmir ve Isparta’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 3’ü tutuklandı.
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