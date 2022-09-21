Samanyolu Haber /Gündem / AİHM ve BM kararlarına rağmen hukuksuz gözaltılar /21 Eylül 2022 13:10

AİHM ve BM kararlarına rağmen hukuksuz gözaltılar

Erdoğan Rejimi, ByLock, ankesörden aranma, Bank Asya'ya para yatırma iddialarıyla operasyon yapmaya devam ediyor. Adana'da 10 kişi AİHM ve BM kararlarına göre suç olmayan ByLock, ankesör, Bank Asya iddialarıyla gözaltına alındı.

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Adana’da10 kişi, şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 kişi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ve Birleşmiş Milletler’in (BM) suç saymadığı Bylock yükleme, ankesörden aranma ve Bank Asya’ya para yatırmakla suçlanıyor.

Adana’da, yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 10 kişi ByLock kullanma, sohbet toplantılarına katılma, ankesörlü hatlardan aranma ve Bank Asya’da hesabının bulunmasıyla suçlanıyor.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 kişinin yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda bazı kişiler gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen bu kişiler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

AİHM VE BM, ‘SUÇ DEĞİL’ DİYOR
AİHM, ByLock’un tutuklamaya yeterli delil olmadığına karar vermişti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Keyfi Tutuklama Çalışma Grubu ise Malezya’dan kaçırılarak Türkiye’ye getirilen Alettin Duman ve Tamer Tıbık’ın başvurusu üzerine ByLock haberleşme programı ya da yasal bir bankaya para yatırma eyleminin yargılama konusu bile yapılamayacağına hükmetmişti.
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