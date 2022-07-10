AİHM Yunanistan’ı 8 yıl sonra mahkum etti: Geri itme mağdurlarına 330 bin euro ödeyecek

Yunan sahil güvenliğinin müdahalesi sonucu batan bir botta hayatını kaybeden göçmenler ile kurtarılanlara yönelik yapılan kötü muamele nedeniyle Yunanistan’ı tazminata mahkum etti. 2014’teki olaydan 8 yıl sonra karar veren AİHM, Yunanistan’ın mağdurlara 330 bin euro tazminat ödemesine de karar verdi.







Yunanistan ve İtalyan, göçmenlerin göçmenlerin Avrupa’ya giriş noktası. Özellikle Ege denizi daha tehlikeli olsa da Yunan gözetiminden sıyrılmaya elverişli. Yunanistan uzun zamandır illegal yollarla sınırlarından geçmeye çalışan göçmenleri durdurmaya çalışıyor. Bu kapsamda önlemlerini epey artırdı. Avrupa devletleri Yunanistan’ın göçmenleri denizin ortasında ya da Meriç’in kenarından geri itmesine göz yumarak, destekliyor.





Avrupa’nın sessizliğini dün AİHM’den gelen karar bozdu. AİHM, Yunan Sahil Güvenliği personelinin Ege’de bir botta göçmenlere yönelik insanlık dışı tutumundan dolayı Yunanistan’ı tazminata mahkum etti.





11 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yargılamaya konu olan olay 20 Ocak 2014’te yaşandı. Aralarında Afgan, Suriyeli ve Filistinlilerin bulunduğu bir bota Yunan Sahil Güvenlik personeli müdahale etti. Sahil Güvenlik personeli bot ile botu çeken tekneyi birbirine bağlayan halatı kesti, bot devrildi. Denize düşen göçmenleri uzun süre kurtarmayan görevliler (can yeleği vermediler, kurtarmak için uzun süre tahliye gemisi çağırmadılar, üstlerine bu durumu gecikmeli bildirdiler) aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.





ÇIPLAK ARAMA, ŞİDDET, TEHDİT…

Yüzmeyi bilen ve hayatta kalmayı başaranlar da karaya çıkarıldıktan sonra güvenlik görevlilerinin önünde soyunmaya zorlandılar, şiddete uğradılar ve bu olayı anlatmamaları konusunda tehdit edildiler.





AİHM YUNANİSTAN’I MAHKÛM ETTİ

AİHM, olayda hayatını kaybeden Nazparwar Esakhil, Noman Safi, Mohammad Safi, Hanifa Safi, Malalai Safi’nin ailesinin açtığı davada, Yunan Sahil Güvenlik personelinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2 ve 3. maddelerini ihlal ettiğini tespit ederek Yunanistan’ı 330 bin euro tazminata mahkum etti. Yani hukuk işlemiş, aralarında bebeklerin ve çocukların da olduğu 11 kişi hayatını kaybettikten, kalanlar şiddete ve tehditlere maruz kaldıktan 8 yıl sonra Yunanistan 330 bin euro gibi sembolik bir tazminata mahkum edilmiş oldu.





12 GÖÇMEN TÜRKİYE SINIRINDA DONARAK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yunanistan’ın 2014 öncesinde ve sonrasında göçmenlere yönelik bu tarz müdahaleleri bilinen bir gerçek. Bu tutumunu AB içinde kurumlar zaman zaman eleştiriyor, ikazlarda bulunuyor fakat sonuç değişmiyor. Geçtiğimiz şubat ayında Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12’si donarak hayatını kaybetmiş ve bu durum uluslararası insan hakları derneklerinin sert tepkisine neden olmuştu.