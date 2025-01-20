Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'deki dosyalarla ilgili çok önemli uyarı: eComms'a kayıt yaptırmazsanız başvurularınız düşürülebilir! /20 Ocak 2025 14:01

AİHM'deki dosyalarla ilgili çok önemli uyarı: eComms'a kayıt yaptırmazsanız başvurularınız düşürülebilir!

Hukukçu Dr. Gökhan Güneş, sosyal medya hesabından Hizmet Hareketi gönüllülerinin AİHM'de devam eden davalarıyla ilgili çok önemli bir uyarıda bulundu.

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Dr. Gökhan Güneş, AİHM'ye dava açan başvurucularla ilgili çok önemli bir uyarıda bulundu. 

Güneş, AİHM'nin başvurucuların işlemlerini kolaylaştırabilmek için için eComms sistemini kullandığını, ancak başvurucuların bu sisteme kayıt yaptırmalarının mecburi olduğunu vurguladı. Başvuru süresi ise 15 Ocak 2025'te son buluyor. 

Güneş'in verdiği bilgiye göre eğer başvurucular bu sisteme kayıt yaptırmazlarsa başvuruları düşürülebilir. 

Güneş'in sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şu şekilde: 

- Yalçınkaya kararı sonrası Hükümete bildirilen ilk 1.000 dosya ile ilgili AİHM; Hükümet görüşlerinin ekleriyle birlikte 1.200 sayfadan oluştuğunu ve bunların başvuruculara iletilmesinin kolaylaştırılması amacıyla, başvurucuların eComms sistemine kaydolmaları gerektiğini, aksi halde başvurularının kayıttan düşürülebileceğini belirtti.

-Konuyla ilgili 15 Ocak 2025'e kadar süre tanınansa da buna ilişkin yazı belirtilen tarihten sonra elinize ulaşmış olabilir. Sürenin geçtiğini düşünerek talepte bulunmaktan vazgeçmeyin ve en kısa sürede lütfen başvurunuzu yapın.


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