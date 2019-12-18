AİHM'den Ahmet Ataç ve Yılmaz Büyükerşen kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç’ın ayrı ayrı başvurularını değerlendirdi, Türkiye’nin iki siyasetçinin de ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine karar verdi.





Prof. Dr. Büyükerşen davası





T24'te yer alan habere göre 2011 seçimlerinde AKP Eskişehir Milletvekili Adayı olan Salih Koca, Büyükerşen’den 11 Haziran 2011’de ES TV’de yayınlanan Seçim Özel programında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.





Davanın açıldığı Eskişehir 3. Sulh Ceza Mahkemesi, Büyükerşen’i “hakaret” suçlamasıyla mahkum etmiş, 87 günlük adli para cezası olan 1740 lira para cezasına çarptırılmasına hükmetti.





Büyükerşen 21 Eylül 2012’de AİHM’e başvurdu.





Ahmet Ataç davası





2011 seçimleri öncesinde 22 Mayıs 2011’de düzenlenen CHP’nin Eskişehir’deki Belediye Başkanı aday tanıtım toplantısında konuşma yapan Ataç hakkında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatları aracılığıyla şikayet dilekçesi verdi.





Ataç’ın “… Efendim. Şimdi eğer Tayyip Erdoğan’ın azıcık bu eski siyasilere hürmeti olsa ana babasını araştırır. Eğer onlar olmasaydı, rahmetli Atatürk olmasaydı, Tayyip Erdoğan’ın babası kim olacaktı, annesi kim olacaklardı arkadaşlar…” dediği ileri sürüldü ve bu sözlerle hakaret edildiği iddiasıyla ceza davası açıldı.





Eskişehir 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 5 Nisan 2012’de sonuçlandı, hakimlik Ataş hakkında mahkumiyet kararı verdi.





Hakimlik 354 Gün Adli Para Cezası İle ve bu ceza paraya çevrilerek Ahmet Ataç’ın 7.080 TL Adli Para Cezası İle cezalandırılmasına karar verdi.





Ataç 14 Eylül 2012’de AİHM’e başvurdu.