Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'den Atilla Taş kararı /19 Ocak 2021 13:24

AİHM'den Atilla Taş kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), şarkıcı Atilla Taş'ın müraacatını karara bağladı. Mahkeme, Atilla Taş'ın tutuklanmasının hukuksuz ve keyfi olduğuna hükmetti.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), şarkıcı Atilla Taş'ın "hak ihlali" müracaatını karara bağladı. 

Atilla Taş'ın tutuklanmasının keyfi olduğuna karar veren AİHM, mahkeme masrafları dahil olmak üzere Taş'a yaklaşık 15 bin euro (136 bin TL) tazminat ödenmesine hükmetti.

SİLİVRİ'DE BİR YIL MAHPUS KALDI

2016 yılının eylül ayında tutuklandıktan sonra 2017 yılı ekim ayında tahliye edilen Atilla Taş cezası onandıktan sonra yeniden tutuklanarak İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. 

"Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ünlü şarkıcı hapis cezasının son zamanlarını Kocaeli Kandıra Kapalı Cezaevi'nde geçirmişti.
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