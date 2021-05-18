AİHM'den Deniz Naki kararı: Türkiye haksız bulundu

AİHM, üç davada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil yargılanma hakkına ilişkin 6. maddesinin ihlal edildiği sonucuna vardı. Mahkeme ayrıca, ifade özgürlüğüne ilişkin Sözleşme'nin 10. maddesinin ihlal edildiğini tespit etti.







Kararda Türkiye'nin Deniz Naki ve Amed Sportif kulübüne 6.058 euro, manevi zarar için oyuncuya 2.000 euro, kulübe ise 6.000 euro ödenmesine hükmetti. Ayrıca Sedat Doğan ve İbrahim Tokmak'a manevi zarar için 7 bin 800 euro, ve Tokmak'a maddi zarar için 2 bin euro ödenmesine karar verildi.





Deniz Naki TFF'den neden ceza almıştı?





Amedspor, 31 Ocak 2016 tarihinde deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 2-1 yenerek sahadan galip ayrılmış ve çeyrek finale yükselmeye hak kazanmıştı.





Oynanan müsabakanın ardından Amedspor oyuncularından Deniz Naki, sosyal medya hesabından "Bizim için bugün çok önemli bir galibiyet oldu. Bize karşı yürütülen bu kirli oyundan alnımızın akı ile çıktık! Böylesi zor bir dönemde halkımıza ufak da olsa umut ışığı olabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Amedspor olarak boynumuzu eğmedik ve eğmeyeceğiz de. Biz özgürlüğe olan inancımız ile çıktık sahaya ve kazandık. Çünkü biz özgürlüğe ve umuda fidanlarımızı ektik! Bizi yalnız bırakmayan bütün siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, aydınlarımıza ve halkımıza teşekkürü borç biliyoruz ve bu galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kaybeden ve yaralılarımıza adıyoruz armağan ediyoruz. Her bijî Azadî" mesajını paylaşmıştı.





TFF Tahkim Kurulu, bu paylaşımını "ideolojik propaganda ve sportmenliğe aykırı” bularak Deniz Naki’ye 12 resmi müsabakadan men cezası verirken, kulübü Amedspor’a ise 19 bin 500 lira para cezası kesti.





O tarihten sonra, Türkiye’deki yasalar gereği "üst mahkemeye başvuru" hakkı tıkanan Naki ve Amedspor’un avukatları, konuyu AİHM’ye taşımıştı.





Sedat Doğan ve hakem İbrahim Tokmak davaları

Galatasaray’ın Asbaşkanlığını ve yöneticiliğini yapan Av. Sedat Doğan, aktif görevdeyken verdiği bir demeç nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 33 bin TL para cezasına çarptırılmış, PFDK’nin verdiği ceza Tahkim tarafından onanıp yürürlüğe girmişti.





Hayatını kaybeden Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya aleyhinde Facebook'tan yorumda bulunduğu iddiasıyla hakemlik lisansı iptal edilen İbrahim Tokmak ise, tüm haklarının geri verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) dava açmıştı.





Hakemlik hayatı bitirilen İbrahim Tokmak TFF’nin "adaletsiz" kararı için AİHM’ye başvurmuştu.



