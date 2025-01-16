Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'den eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek hakkında flaş karar! /16 Ocak 2025 14:13

AİHM'den eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek hakkında flaş karar!

Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bugün verdiği kararında aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in de bulunduğu 4 eski emniyet personelinin başvurusunda Türkiye’yi mahkum etti.

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Tutukluluk sürelerinin uzunluğundan şikayetçi olan 4 eski emniyet personelinin başvurularını birleştiren AİHM, ‘Özoğlu ve diğerleri v. Türkiye’ kararında özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine kanaat getirdi.

TR724'te yer alan habere göre mahkeme, başvurucular Yaser Özoğlu, Polat Kongur, Murat Söğüt ve Ramazan Akyürek’e sırasıyla 5 bin 300, 6 bin 500, 5 bin 100 ve 6 bin 500 avro manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme başvuruculara 250’şer avro dosya masrafı ödenmesi gerektiğini de karara ekledi.

Önceki içtihatlara dayanarak karar veren 3 hakimli komite, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5§3 maddesinin ihlal edildiğini belirtti. AİHM kararında, “mevcut davada başvuranların tutukluluk süresinin makul olmayan bir şekilde aşırı olduğu kanaatindedir” ifadeleri kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı olan Ramazan Akyürek, Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında 27 Şubat 2015’te tutuklanmıştı. Akyürek hakkındaki ceza ise ancak 6 yıl 1 ay sonra 26 Mart 2021’de açıklanmıştı.

Davada Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Akyürek, savunmasında masumiyetinin açık olduğunu ve haksızlığa uğradığını söylemişti.
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