Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'den flaş Ahmet Altan kararı /13 Nisan 2021 11:25

AİHM'den flaş Ahmet Altan kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 1500 gündür tutuklu olan yazar Ahmet Altan'ın yaptığı başvuruda Türkiye'yi mahkum etti.

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2016 yılında tutuklanan gazeteci yazar Ahmet Altan’ın başvurusunu karara bağlayan AİHM, Türkiye'nin hal ihlalinde bulunduğuna karar verdi.

Euronews'te yer alan habere göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gazeteci yazar Ahmet Altan'ın Türkiye aleyhine yaptığı başvuruyla ilgili kararını açıkladı.

AİHM'in kararında "Başvurucunun (Ahmet Altan) hiçbir eylemi Türk hükümetini devirmeye yönelik bir planın parçası olduğuna işaret etmiyor." denildi. Mahkeme buna karşılık, Altan'ın siyasi bir nedenle yargılanıp mahkum edildiği tezini kabul etmedi.

Ankara Altan'a manevi tazminat olarak 16 bin euro ödeyecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2016 yılında 'örgüt üyeliği' gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Murat Aksoy hakkındaki kararını da açıkladı. Mahkeme, Aksoy’un tutukluluğunun özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.

Aksoy’un siyasi amaçlarla tutuklandığı iddiası incelemeye gerek görülmedi. Karara Türkiye’nin AİHM’deki yargıcı Saadet Yüksel şerh koydu.

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