AİHM'den HDP ile ilgili yeni karar

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından, dokunulmazlıkların kaldırılarak milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuru kabul edilmedi. AİHM, gerekçesini 'HDP'nin mağdur statüsünde sayılamayacağı' olarak bildirdi.





Başvurunun geçmişi





HDP Hukuk Komisyonu üyesi avukat Kenan Maçoğlu tarafından, HDP’li siyasetçilerin tutuklanmasının ardından parti adına 7 Aralık 2016 tarihinde yapılan başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşme'nin (AİHS) 10, 11 ve 18’inci maddelerinin ve 1 No'lu Protokol'ün 3’üncü maddesinin ihlal edildiği, HDP’li milletvekilleri hakkında başlatılan ceza yargılamalarının Kürt sorununa ilişkin siyasi nitelikteki açıklamalarından kaynaklandığına dikkat çekilmişti.





Gerekçe: Mağduriyet yok





Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, kararda, başvuruda bulunabilmek için gerçek bir kişinin, sivil toplum kuruluşunun veya bir grup bireyin sözleşmede tanınan hakların ihlalinin mağduru olduğunu iddia edebilmesi gerektiği yer aldı.





"Bekleyen başvurular var"





AİHM, HDP tarafından dile getirilen şikayetlerin üyelerine karşı alınan tedbirlerle ilgili olduğunu gözlemlediğini belirterek, “Nitekim bir yandan 2016 yılında milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasından, diğer yandan tutuklu yargılanmalarından şikayetçi” denildi.





Kararda, “Mahkeme önünde bu iddia edilen ihlallerden doğrudan etkilenen kişiler tarafından yapılmış bekleyen birkaç başvuru olduğunu hatırlatarak ve yukarıdaki tüm mülahazalar ışığında, mahkeme, HDP'nin mağdur statüsüne sahip olduğunu iddia edemeyeceği sonucuna varmıştır” ifadeleri yer aldı. Mahkeme, bu nedenle HDP’nin başvurusunu kabul edilemez olduğuna hükmetti.