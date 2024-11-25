AİHM'den Hizmet Hareketi gönüllülerinin davaları için flaş adım!

Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bugün 1000 dosyayı daha Türkiye hükümetine ilettiğini duyurdu.





TR724'ün haberine göre Büyük Daire’nin vermiş olduğu Yalçınkaya kararında ByLock kullanmanın ve diğer yasal faaliyetlerde bulunmanın terör örgütü üyeliğine mahkumiyet gerekçesi yapılamayacağını belirten AİHM, “kanunsuz ceza olmaz” ilkesi uyarınca Türkiye’yi mahkum etmişti.





Mahkeme Eylül 2023’te verdiği kararında, halihazırda önünde bekleyen 8 bin dosya olduğunu, potansiyel olarak da aynı şikayetten 100 bin başvuru gelebileceğini belirtmişti. Büyük Daire, sorunun sistemik olduğunu ve hükümetin bu hukuksuzluğu düzeltmesi gerektiğini vurgulamıştı.





Bugün iletilen 1000 dosya ile Yalçınkaya kararı kapsamında Türkiye’ye iletilen dosya sayısı toplamda 4 bini buldu.





Türkiye’nin hukuksuzluğu gidermemesi halinde AİHM’den toplu ihlal kararları çıkacak.



