AİHM'den iktidara bir kötü haber daha: Tazminata mahkum oldu

AİHM’den ihlal kararları gelmeye devam ediyor. Strazburg Mahkemesi bugün açıkladığı kararında, 16 Temmuz 2016’da tutuklanan eski hakim Sedef Ayvaz’ın başvurusunu sonuçlandırdı.





İhraç hakim Ayvaz, hakkındaki yargılamanın 23 Şubat 2018’de başladığını ve 2 Şubat 2024’te sonuçlandığını belirterek yargılamanın çok uzun sürdüğünden şikayetçi oldu. Başvuruyu değerlendiren AİHM, 5 yıl 11 ay 14 gün süren toplam yargılama süresinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) Madde 6’da düzenlenen adil yargılanma hakkının ihlali olduğuna karar verdi.





TR724'ün haberine göre AİHM, “ulusal düzeydeki yargılamaların toplam uzunluğunu haklı çıkaracak herhangi bir olgu veya argüman bulamamıştır. Konuyla ilgili içtihadını göz önünde bulunduran Mahkeme, mevcut davada yargılamaların uzunluğunun aşırı olduğu ve “makul süre” şartını karşılamadığı kanaatindedir.” ifadelerini kullandı.





3 hakimli komite tarafından verilen kararda, AİHM’in 2012’de verdiği yargılama süresine ilişkin pilot ‘Ümmühan Kaplan v. Türkiye’ kararı referans gösterildi.





2 aylık ve 4 yaşında iki çocukları olmasına rağmen savcı olan eşiyle birlikte 16 Temmuz 2016’da Çerkezköy’de tutuklanan Sedef Ayvaz’ın yargılanmasına 23 Şubat 2018’de başlanmış, hakkındaki yargılama süreci Anayasa Mahkemesi’nin 5 Ekim 2023 tarihli kararıyla iç hukukta sona ermişti. AYM’nin kararı Ayvaz’a 2 Şubat 2024’te bildirildi.





Ayvaz, bebeği olması sebebiyle Ağustos 2016’da tahliye edilse de Mayıs 2017’de 10 aylık bebeğiyle birlikte Tekirdağ 1 No.lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.



