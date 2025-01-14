Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'den önemli karar: Türkiye, HSYK’da görevden altığı hakim ve savcılara tazminat ödeyecek /14 Ocak 2025 15:41

AİHM'den önemli karar: Türkiye, HSYK’da görevden altığı hakim ve savcılara tazminat ödeyecek

Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bugün açıkladığı kararında, HSYK sekreteryasında görev yapan 42 eski hakim ve savcının başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, sözleşmenin 6§1 maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve her bir başvurucuya 7 bin 800 avro manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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42 başvurucuya toplamda 327 bin 600 manevi tazminatın yanı sıra, Mahkeme pek çok başvurucunun dosya masraflarının da ödenemesine karar verdi. 42 başvurucunun mahkeme masrafları toplamı 80 bin avroyu geçiyor. Türkiye, toplamda 42 başvurucuya 408 bin 420 avro tazminat ödeyecek.

TR724'ün haberine göre başvurular, 2014 yılında HSYK Kanunu’nda yapılan kanun değişikliği ile, HS(Y)K bünyesinde çalışan hakim ve savcıların görev sürelerinin sona erdirilmesi sonucunda etkin bir itiraz yolu olmaması kapsamında yapıldı.

AİHM’in 7 hakimli İkinci Dairesi, 26 Mart 2024’te verdiği Kartal v. Türkiye başvurusunda ilk kez bu konuda bir ihlal vermişti. Kartal kararının benzer başvurularda referans olarak kullanılması bekleniyordu. Nitekim, bugün açıklanan Demiryürek ve diğerleri kararı 3 hakimli Komite tarafından Kartal kararına atıf yapılarak sonuçlandırıldı.

AKP hükümetinin 17-25 Aralık operasyonlarının ardından yargıyı dizayn etmek için çıkardığı kanunlar ile yüksek yargıda pek çok değişiklik yapılmıştı.

TBMM, 15 Şubat 2014 tarihinde, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nda değişiklikler öngören 6524 sayılı Kanunu kabul etmişti.

Meclis’ten geçen kanuna göre, HSYK genel sekreter ve yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkan ve yardımcıları, Tetkik Hakimler ve idari personelin görevi sona erdirilmişti.

AİHM, Kartal v. Türkiye kararında başvurucunun HSYK’daki görevinin yasal müdahale yoluyla sonlandırılmasının hukukun üstünlüğü ile uyumlu olmadığını ve yargının bağımsızlığını tehdit edebileceğini ifade etmişti.
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