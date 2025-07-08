Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'den Selahattin Demirtaş için bir ihlal kararı daha /08 Temmuz 2025 17:41

AİHM'den Selahattin Demirtaş için bir ihlal kararı daha

AİHM’den Selahattin Demirtaş’ın tutukluğuna dair yeni ihlal kararı: Türkiye'yi tazminata mahkûm etti Selahattin Demirtaş

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun siyasi amaç taşıdığını, Türkiye’nin 55 bin Euro tazminat ödemesini hükmetti.

Bianet’in aktardığına göre, Yüksek mahkeme, Demirtaş hakkında 2014 Kobani olayları nedeniyle açılan davalardaki bilgilerin "farklı suç isnatlarıyla" tekrar kullanıldığını ve bunun siyasi bir manipülasyon teşkil ettiğini ifade etti. AİHM, tutukluluğun, Anayasa Mahkemesi’nin etkili bir denetim sağlamadığı gerekçesiyle hak ihlali oluşturduğunu da kaydetti. Kararda, “Yetkililerin aldığı önlemler, uygunsuz şekilde gerekçelendirilmiş ve asıl amaç, siyasi çoğulculuğu bastırmak ve demokratik tartışmayı sınırlamak olmuştur” dendi.

Karar uyarınca Türkiye, Selahattin Demirtaş’a 35 bin euro manevi tazminat ödeyecek. Ayrıca 20 bin euroluk mahkeme masrafı da Türkiye karşılayacak.
İHD: Tüm tutuklu siyasetçiler serbest bırakılmalı

İHD Diyarbakır Şubesi, AİHM kararında tespit edilen hak ihlallerini yaptığı açıklamayla şöyle sıraladı:

"Başvuranın bir suç işlediğine dair makul bir şüphe bulunmaması nedeniyle Sözleşme’nin 5. maddesinin 1. fıkrasının ihlal edildiğine

Tutukluluk süresinin yeterli ve ilgili gerekçelerden yoksun olması nedeniyle Sözleşme’nin 5. maddesinin 3. fıkrasının ihlal edildiğine

Anayasa Mahkemesi'nin yargısal incelemesinin gecikmesi nedeniyle Sözleşme’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının ihlal edildiğine

Başvuran ve avukatlarının soruşturma dosyasına erişiminin engellenmesi nedeniyle Sözleşme’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının ihlal edildiğine

Tutukluluğun Sözleşme dışı amaçlarla (siyasi faaliyetlerin engellenmesi) uygulanması nedeniyle Sözleşme’nin 18. maddesinin ihlal edildiğine"

Sürecin ilk anından itibaren haksız ve hukuksuz olarak görüldüğü belirtilen bu siyasi tutuklamaların bir an önce sona erdirilmesi gerektiği ifade edilerek, “Sayın Demirtaş ve hukuka aykırı biçimde tutuklu bulunan tüm siyasetçiler bir an önce serbest bırakılmalıdır” denildi.
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