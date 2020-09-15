Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'den Türkiye ile görüşen Spano savunması: Temasları standart uygulama /15 Eylül 2020 12:32

AİHM'den Türkiye ile görüşen Spano savunması: Temasları standart uygulama

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kurumun başkanı Robert Spano'nun Türkiye'deki temaslarına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Financial Times’a açıklama yapan AİHM, mahkeme başkanlarının Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde siyasetçiler ve yargı yetkilileriyle bir araya gelmesinin 'standart uygulama' olduğu belirtildi.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano’nun Türkiye ziyaretindeki temaslarına yönelik eleştiriler sürerken, kurumdan ‘savunma’ geldi. 

AİHM, Financial Times gazetesine yapılan açıklamada, ‘mahkeme başkanlarının Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin siyasi yetkilileri ve yargı yetkilileriyle bir araya gelmesinin standart uygulama olduğunu’ belirtti.

‘DAVETİ AİHM KARARLARINA SAYGI İÇİN KABUL ETTİ’

Açıklamada, Spano’nun ziyaret davetini ‘iktidardaki kişilerin mahkemeleri kontrol edemeyeceği ve AİHM kararlarına saygı gösterilip bunların uygulanması gerektiği yönünde çok önemli bir mesaj vermek için kabul ettiği’ ifadeleri kullanıldı,
 
Gazete Duvar’ın Financial Times’tan aktardığı habere göre, açıklama gazetenin AİHM kararlarına rağmen tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili haberi bağlamında geldi. Financial Times haberde, Spano’nun Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la, üst düzey yargıçlarla ve Ahmet Türk’ün görevden uzaklaştırılması sonrası Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Mahmut Demirtaş’la görüşmelerinin tepki çektiğini hatırlattı.
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