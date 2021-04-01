AİHM'den Türkiye'ye 1 buçuk milyon euro ceza

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin raporuna göre, Avrupa’da devletler, Covid-19 salgınına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasında ilerleme kaydetti.





Rapora göre Türkiye aleyhine açılmış olan 168 dava 2020 yılında sonuçlandı ve 624 dava daha sonuçlandırılmayı bekliyor.





Komite, özgürlükler, güvenlik güçleri ve olumsuz tutukluluk koşulları nedeniyle kötü muamele ve ölüm, devletler arası davalar ile artan sayıdaki yargılamalar da dahil olmak üzere, AİHM tarafından vurgulanan sistemik meselelerin üstesinden gelmek için hükümetlerin daha fazla çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi.





KARARLARI UYGULAMAK ‘BAĞLAYICI BİR GEREKLİLİK’





Üye devletlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ‘derhal ve tam olarak’ uygulama yükümlülüğü taşıdığını belirten Komite, bu sorumluluğun ‘dostane bir talep değil, bağlayıcı bir gereklilik’ olduğunu belirtti.





AİHM, geçen yıl Türkiye aleyhine sonuçlanmış olan davalarda toplam 1,5 milyon euronun üzerinde tazminat kararı aldı.





Aynı rapora göre, 2020 yıl sonu itibarıyla Türkiye hakkında 624 davada yargılama süreci devam ediyor.





Raporda ayrıca Kıbrıs konuları, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi davalarda açıklanmış hükümlerin yerine getirilmemiş olduğu da hatırlatılıyor.





Avrupa Konseyi’nin karar organı Bakanlar Komitesi, AİHM kararlarının uygulanmasını denetlemekle sorumlu.





Bakanlar Komitesi, öngörülen maddi tazminatın ödenmesi ve mahkum olan ülkenin ilgili yasalarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun bir biçimde değiştirilmesi ve uygulanması konusunda da bağlayıcı karar verme yetkisine sahip.