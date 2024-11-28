Samanyolu Haber /Dünya / AİHM'den Türkiye'ye 15 Temmuz darbesi /28 Kasım 2024 18:06

AİHM'den Türkiye'ye 15 Temmuz darbesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'deki insan hakları ihlalleri ve hukuksuz yargılamalarla ilgili toplu ihlaller veriyor.

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Yaptığı yayınlarla adından söz ettiren gazeteci Adem Yavuz Arslan, sosyal medya platformu Youtube'da yayınladığı videoda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türiye'deki insan hakları ihlalleri ve hukuksuz yargılamalarla ilgili aldığı karar hakkında konuştu.

''Son olarak verilen 499 bozma içinde 15 Temmuz yargılamalarına dair çok önemli bir gelişme yaşandı. Erdoğan rejimi mahkemelerinin 11 müebbet verdiği askere AIHM "bu delillerle tutuklama bile yapamazsın" dedi.'' diyen Arslan yayınında 'Bu karar ne anlama geliyor ve benzeri binlerce dava için ne ifade ediyor? Rejim mağdurları için ne anlama geliyor?' sorularını cevapladı.


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