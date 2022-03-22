AİHM'den tutuklu iş insanı Tekin İpek'le ilgili yeni adım

İş insanı Akın İpek, AİHM’den, kardeşi Tekin İpek’in 2016 yılındaki başvurusu ile ilgili haber geldiğini belirterek, AİHM’in gelecek görüşmelerde konuyu gündeme alacaklarını ilettiğini kaydetti. İpek, AKP kontrolündeki yargının Tekin İpek’in vergi ile suçlamalarını esas dosyadan ayırarak 30 yıllık cezayı İstinaf’ta onamasına tepki gösterdi.







ÖNCELİKLİ DOSYA AMA 6 YILDIR BEKLETİLİYOR

2019-2020’de yapılan başvuruları gündemine alan ve karara bağlayan AİHM, 25 Nisan 2016’dan bu yana tutuklu olan Tekin İpek’in 2016’da yaptığı ve ‘öncelikli’ olarak sınıflandırdığı dosyasını görüşmedi. Akın İpek, geçtiğimiz günlerde Tekin İpek’in tutuklanmasına dair AİHM’ye yaptıkları başvurunun 6 yıldır gündeme dahi alınmadığını hatırlatarak, “Mahkemeniz tarafından gönderilen 2020 tarihli yazıda, kardeşim adına yapılan başvurunun öncelikli dosya olarak sınıflandırıldığı bildirilmesine rağmen aradan geçen yaklaşık 6 yıllık sürede henüz bir karar verilmemesi ve dosyada hiç bir gelişme olmaması olağan dışıdır” demişti.





AİMH’DEN HABER GELDİ, GÖRÜŞECEKLER

Bütün süreci ayrıntılı olarak anlatan Akın İpek, AİHM’ye “Neden?” diye sormuştu. Gelişmelerin ardından AİHM’nin Tekin İpek’le ilgili başvuruyu gündme almaya karar verdiği ortaya çıktı. Akın İpek, konuyla ilgili paylaşımında, “AİHM den, yıllar sonra, ilk kez bugün, Tekin İpek in 2016 yılındaki başvurusu ile ilgili haber geldi. Önümüzdeki görüşmelerde gündeme alacaklarını söylüyorlar. AB Parlamentosunda gündeme getiren Sn. @NachoSAmor ve sizlere, değerli katkılarınız için çok çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.





AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ GEÇEN HAFTA GÜNDEME GETİRDİ



Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da AB-Türkiye ortak Parlamento Komisyonu’nda 19 Mart’ta yaptığı konuşmada Türkiye’deki insan hakları durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Amor’un gündeme getirdiği konulardan biri de Koza İpek’in ‘gasp’ edilmesiydi.





“ŞEYTAN’IN DAHİ YAPACAĞI İŞ DEĞİL”

Tekin İpek’in 7 yıldır tutuklu yargılandığı İpek davasıyla ilgili AİHM gelişmesi yaşanırken, Akın İpek AKP kontrolündeki yargının Tekin İpek hakkındaki dosyanın vergiyle ilgili suçlamaları esas dosyadan ayırıp İstinaf’ta onadığını açıkladı. Akın İpek, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Son 7 yılını bir hücrede geçiren Tekin İpek hakkında; Yargıtay’da kararın bozulma ihtimaline karşı, bir ‘mühendislik’ çalışması yaparak, dosyadaki vergi kısmını 30 yıl… İstinaf’ta kesinleştirdiler. Yasalara göre ilgili mahkemeye gitmesi gerekir iken, Onlarca Yargıtay ve Danıştay kararına rağmen, Mali suçları, ‘terör’ kapsamına alıp, hepsini tek dosyada birleştirip; fakat, İstinaf’ta ayırıp, Yargıtay’a göndermeyerek 30 yılı kesinleştirmek; şeytanın dahi yapacağı iş değil. Ankara mahkemelerinin resmi bilirkişi raporunun dikkate alınması talebimiz dahil, 7 yıl içerisinde, tek bir hukuki talebimizi dahi yerine getirmeden karar verenler ‘yargı mensubu’ değil, masum insanlara kurulan kumpasın parçasıdırlar.”