AİHM'den yeni ByLock kararı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ByLock kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan 117 kişi hakkında ihlal kararı verdi.





Bold'da yer alan habere göre AİHM, 117 başvurucu hakkında sözleşmenin 5/1. maddesi anlamında makul şüphe ortaya konulmadan özgürlüklerinden yoksun bırakıldıklarını tespit etti. Karar kapsamında ilgili başvuruculara 5’er bin euro tazminat ödenmesine hükmetti.





Av. Kadir Öztürk’ün bildirdiğine göre; AİHM, bu kişilerin ByLock, Bank Asya, sosyal medya paylaşımları, 1 dolarlık banknot, kapatılan kurumlarda çalışma gibi gerekçelere dayandırıldığını belirledi. AİHM, bunları “makul şüphe” kapsamında değerlendirmedi. AİHM, yerel mahkemenin katalog suçlara atıfla ‘otomatik’ tutuklama kararı verildiğini, kişi özelinde delil değerlendirmesi yapılmadığına işaret etti. AİHM kararında, darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl koşullarının dahi, hukuksuz tutuklamaları meşru gösteremeyeceği vurgulandı. Bu karar, “suçluluğun bireysel sorumluluk esasına göre belirlenmesi” gerektiği yönündeki yerleşik içtihadı pekiştirmektedir.





AİHM, bugün açıkladığı Tüzemen ve Diğerleri kararında, 117 başvurucunun tutuklanmasına gerekçe yapılan sözü edilen delillerin makul şüphe oluşturmadığını ve tutuklamaların orantısız olduğunu belirterek, AİHS’nin 5/1 maddesinin ihlaline karar verdi.