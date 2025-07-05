Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'den yeni pilot karar yolda /05 Temmuz 2025 10:58

AİHM'den yeni pilot karar yolda

AİHM, 22 Temmuz tarihinde 1000 kişinin başvurusu ile ilgili 6. ve 7. maddeden ihlal vermesi bekleniyor. AİHM'in 64 yıllık tarihinde 7. maddeden ihlal sayısı sadece altmış tane gerçekleşmiş.

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AİHM, Yalçınkaya benzeri ilk 1.000 dosyaya ilişkin kararını 22 Temmuz 2025 salı günü açıklayacak.

Velev'in haberine göre, AİHM’in 64 yıllık tarihinde toplam 60 kez verdiği 7. madde ihlalini, Türkiye aleyhine 1000. dosyada vermiş olacak. AHİM’in 7. madde “Kanunsuz Ceza Olmaz” ilkesini düzenliyor. Aynı dosyaları için ayrıca AİHM’in adil yargılanma hakkını düzenleyen 6.maddeden ceza vermesi bekleniyor.

Kayseri’de öğretmen olarak görev yapan Yüksek Yalçınkaya, ByLock kullandığı gerekçesiyle cezaeevine konulmuştu. 2023 yılında AİHM adil yargılama hakkının ihlal edildiği ve ‘kanunsuz ceza olmaz’ ilkesine uyulmadığına karar vermişti. Yerel mahkeme ise AİHM’in kararını uygulamamıştı. Kararın uygulanmaması yeniden AİHM gündemine taşınmıştı.

‘BU SENE 2 BİNLİK DOSYA SONUÇLANIR’

Hukukçu Hakan Kaplankaya, AİHM’nin 1000 adet 6 ve 7 maddeden ihlal kararı vereceğini belirterek, “Büyük ihtimalle bu sene 2. binlik dosya da sonuçlanır. Seneye de kalan 3000 dosya eritilir. Yalçınkaya’yı hala uygulamayan Türk yargısının buna direnmesi zor. Kararın gereği açık, ihlal bulunan dosyalar beraat ettirilmeli. Ve artık bu içtihad esas alınarak tüm mağdurlar için hukuka uygun kararlar verilmeli” dedi.
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