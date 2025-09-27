AİHM'den yeni toplu ihlal kararları yolda ByLock dosyasıyla ilgili 2 bin 543...

Öztürk, makul şüphe veya yeterli neden olmadan tutuklandıklarını öne süren 2.543 kişinin başvurusunun, 23 Kasım 2021’de on bir ayrı grup altında birleştirilerek Türk Hükümeti’ne iletildiğini hatırlattı.





AİHM'den hükümete iki önemli ByLock sorusu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ByLock kullanımı ve benzeri iddialarla tutuklanan 2.543 kişinin yaptığı başvurulara ilişkin kararını 14 Ekim’de açıklayacak. Avukat Kadir Öztürk, aralarında kendi müvekkillerinin de bulunduğu başvuruların Türkiye’deki ceza adalet sistemine dair yapısal sorunları ortaya koyacağını söyledi.Avukat Kadir Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AİHM’in özgürlük ve güvenlik hakkının ihlaline dair çok sayıda kararı aynı gün açıklayacağını duyurdu.Mahkeme, bu gruplardan henüz karara bağlanmamış olan başvurular için kararını 14 Ekim 2025’te açıklayacak.Öztürk, açıklanacak kararların sadece bireysel başvurularla sınırlı kalmayacağını vurguladı:“Kararlar, Türkiye’deki ceza adalet sisteminde AİHS’in 5. maddesi kapsamında yapısal ve sistematik sorunları da ortaya koyacak.”AİHM, 14 Ekim’de açıklayacağı kararlarla, aralarında yüzlerce kişinin bulunduğu on ayrı grup başvuruyu değerlendirecek.Tamer Kara / Türkiye ve 218 diğer başvuruM.F. Kesler / Türkiye ve 258 diğer başvuruSadullah Yağcı / Türkiye ve 245 diğer başvuruFatih Kelleğiz / Türkiye ve 249 diğer başvuruEmin Yıldırım / Türkiye ve 234 diğer başvuruMehmet Duymaz / Türkiye ve 265 diğer başvuruFatih Şükrü Gökçek / Türkiye ve 197 diğer başvuruEnes Manav / Türkiye ve 214 diğer başvuruMurat Küçükgöz / Türkiye ve 195 diğer başvuruFatoş Mutluer / Türkiye ve 240 diğer başvuru