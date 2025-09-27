Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'den yeni toplu ihlal kararları yolda ByLock dosyasıyla ilgili 2 bin 543... /27 Eylül 2025 14:59

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ByLock kullanımı ve benzeri iddialarla tutuklanan 2.543 kişinin yaptığı başvurulara ilişkin kararını 14 Ekim’de açıklayacak. Avukat Kadir Öztürk, aralarında kendi müvekkillerinin de bulunduğu başvuruların Türkiye’deki ceza adalet sistemine dair yapısal sorunları ortaya koyacağını söyledi.

Avukat Kadir Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AİHM’in özgürlük ve güvenlik hakkının ihlaline dair çok sayıda kararı aynı gün açıklayacağını duyurdu.

Öztürk, makul şüphe veya yeterli neden olmadan tutuklandıklarını öne süren 2.543 kişinin başvurusunun, 23 Kasım 2021’de on bir ayrı grup altında birleştirilerek Türk Hükümeti’ne iletildiğini hatırlattı.

14 EKİM’DE AÇIKLANACAK

Mahkeme, bu gruplardan henüz karara bağlanmamış olan başvurular için kararını 14 Ekim 2025’te açıklayacak.

Öztürk, açıklanacak kararların sadece bireysel başvurularla sınırlı kalmayacağını vurguladı:
“Kararlar, Türkiye’deki ceza adalet sisteminde AİHS’in 5. maddesi kapsamında yapısal ve sistematik sorunları da ortaya koyacak.”

AİHM, 14 Ekim’de açıklayacağı kararlarla, aralarında yüzlerce kişinin bulunduğu on ayrı grup başvuruyu değerlendirecek.

Tamer Kara / Türkiye ve 218 diğer başvuru

M.F. Kesler / Türkiye ve 258 diğer başvuru

Sadullah Yağcı / Türkiye ve 245 diğer başvuru

Fatih Kelleğiz / Türkiye ve 249 diğer başvuru

Emin Yıldırım / Türkiye ve 234 diğer başvuru

Mehmet Duymaz / Türkiye ve 265 diğer başvuru

Fatih Şükrü Gökçek / Türkiye ve 197 diğer başvuru

Enes Manav / Türkiye ve 214 diğer başvuru

Murat Küçükgöz / Türkiye ve 195 diğer başvuru

Fatoş Mutluer / Türkiye ve 240 diğer başvuru

 
