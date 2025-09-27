AİHM'den yeni toplu ihlal kararları yolda ByLock dosyasıyla ilgili 2 bin 543...

Avukat Kadir Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AİHM’in özgürlük ve güvenlik hakkının ihlaline dair çok sayıda kararı aynı gün açıklayacağını duyurdu.
Öztürk, makul şüphe veya yeterli neden olmadan tutuklandıklarını öne süren 2.543 kişinin başvurusunun, 23 Kasım 2021’de on bir ayrı grup altında birleştirilerek Türk Hükümeti’ne iletildiğini hatırlattı.
14 EKİM’DE AÇIKLANACAK
Mahkeme, bu gruplardan henüz karara bağlanmamış olan başvurular için kararını 14 Ekim 2025’te açıklayacak.
Öztürk, açıklanacak kararların sadece bireysel başvurularla sınırlı kalmayacağını vurguladı:
“Kararlar, Türkiye’deki ceza adalet sisteminde AİHS’in 5. maddesi kapsamında yapısal ve sistematik sorunları da ortaya koyacak.”
AİHM, 14 Ekim’de açıklayacağı kararlarla, aralarında yüzlerce kişinin bulunduğu on ayrı grup başvuruyu değerlendirecek.
Tamer Kara / Türkiye ve 218 diğer başvuru
M.F. Kesler / Türkiye ve 258 diğer başvuru
Sadullah Yağcı / Türkiye ve 245 diğer başvuru
Fatih Kelleğiz / Türkiye ve 249 diğer başvuru
Emin Yıldırım / Türkiye ve 234 diğer başvuru
Mehmet Duymaz / Türkiye ve 265 diğer başvuru
Fatih Şükrü Gökçek / Türkiye ve 197 diğer başvuru
Enes Manav / Türkiye ve 214 diğer başvuru
Murat Küçükgöz / Türkiye ve 195 diğer başvuru
Fatoş Mutluer / Türkiye ve 240 diğer başvuru