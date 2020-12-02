Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'den yeni Türkiye kararı /02 Aralık 2020 22:38

AİHM'den yeni Türkiye kararı

Geçtiğimiz günlerde noktalanan Dağlık Karabağ savaşı sürerken Ermenistan'ın talebi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından Türkiye aleyhine alınan ihtiyati tedbir kararının kaldırıldığı belirtildi.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM), Ermenistan'ın talebi üzerine Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

AİHM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ermenistan, 4 Ekim'de Dağlık Karabağ konusunda Türkiye'ye karşı ihtiyati tedbir uygulanması konusunda AİHM'ye başvurdu. Mahkeme, 6 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki çatışmaya doğrudan veya dolaylı müdahil olan taraflara, sivillerin haklarının ihlal edilmemesi yönünde çağrıda bulunarak Türkiye'ye karşı ihtiyati tedbir kararı aldı.

Bunun üzerine Türkiye, 9 Kasım'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan ateşkes anlaşmasına atıfta bulunarak aleyhine verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu. AİHM, 1 Aralık'ta Türkiye'nin verdiği bilgiyi göz önünde bulundurarak kararı tekrar değerlendirdi ve ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.
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