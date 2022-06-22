Hukuksuzluklar Türkiye'de her geçen gün artıyor.





Merkezi Fransa’nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise hukuksuzluklara gözlerini kapatıyor.





Peaceful Action Platformu, Türkiye'deki sessiz yığınların sesi olmak için harekete geçti. Platform, yüksek mahkemenin bulunduğu Fransa'nın Strasbourg şehrinde yürüyüş organize ediyor.





24 Haziran Cuma günü saat 10.30'da başlayacak etkinlikte mahkemeye görevleri hatırlatılacak. "En çok ihtiyaç duyulduğu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nerede?" sloganıyla yola çıkan Paceful Action Avrupa'da bulunan herkesi dayanışmaya çağırıyor.











Cuma günü yapılacak eylemin katılımcı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Bold Medya Plus yayınında buluştu .





IJA Dışilişkiler Koordinatörü ve Journalist Post Yayın Yönetmeni Yüksel Durgut, Avukat Nurullah Albayrak, Solidarity With Others Derneği Yöneticisi Yüksel Kaya ve Peaceful Actions Platformu Koordinatörü Yasemin Aydın, Gazeteci İrfan Galip Dumlu'nun sorularını cevapladı