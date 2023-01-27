AİHM'e yapılan başvuruların yüzde 27'si Türkiye'den









2022'de toplam 45 bin 500 başvuru gerçekleşirken bu rakam, 44 bin 250 başvurunun yapıldığı bir önceki yıla göre yüzde 3'lük bir artış gösterdi. Geçen yıl itibarıyla 39 bin 570 davanın karara bağlandığıAİHM Başkanı Siofra O'Leary tarafından Fransa'nın Starzburg kentinde düzenlenen bir basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılan verilere göre, 2022 yılı sonu itibarıyla Mahkeme'de bekleyen başvuru sayısının 74 bin 650 olduğu belirtildi.Bekleyen davaların yüzde 74'ü Türkiye, Rusya, Ukrayna, İtalya ve Romanya dahil beş ülkeden geldi.Mahkeme'nin yayınladığı verilere göre 2022 yılında yapılan başvuruların yüzde 26,9'unu Türkiye menşeli davalar oluşturuyor.Türkiye'yi yüzde 22,4 ile Rusya, yüzde 13,9 ile Ukrayna takip ediyor.Türkiye'den yapılan başvurular, toplamda 20 bin 115 dava ile ilk sırada bulunuyor.Rusya menşeli başvurular, 16 bin 742 ile ikinci ve 10 bin 403 başvuru ile Ukrayna üçüncü sırada yer alıyor.Romanya 4 bin 793 ile dördüncü ve İtalya, 3 bin 531 dava ile beşinci sırada yer alıyor.2022 yılındaki başvurulardan 26 bin 700'ünün Mahkemece 'kabul edilemez' bulunduğu gerekçesiyle reddedildi.Önceki yıllarda olduğu gibi, tek hakimli başvuruların, bu tür prosedürlere uygun oldukları tespit edilir edilmez işleme alınırken raporda, buna ek olarak, 18 bin 800 başvurunun muhtemel Daire veya Komite davası olarak tanımlandığı bilgisi paylaşıldı.Bu, 2021'e oranla bu yıl yüzde 10'luk bir artış anlamına geliyor.Bu arada Rusya Federasyonu'nun geçen yıl şubat ayında Ukrayna'yı işgali sonrası Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Moskova'nın üyeliğini düşürdüğü hatırlatıldı.Avrupa Konseyi üye devletlerinin 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yaklaşık 837 milyon nüfusa sahip olduğu, her 10 bin kişi ortalama başvuru sayısının da 2022 yılında 0,54 olduğu bilgisi paylaşıldı.