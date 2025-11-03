Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'in Demirtaş hakkındaki 'hak ihlali' ve 'tahliye' kararı kesinleşti /03 Kasım 2025 22:48

AİHM'in Demirtaş hakkındaki 'hak ihlali' ve 'tahliye' kararı kesinleşti

AİHM Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti. Karar Demirtaş'ın hapiste 10. yılına girdiği gün geldi. İktidar daha önceki kararlara uymamış, son karara da itiraz etmişti.

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti. Karar Demirtaş’ın hapiste 10. yılına girdiği gün geldi. İktidar daha önceki kararlara uymamış, son karara da itiraz etmişti.

AİHM, ‘Demirhan ve diğerleri/Türkiye’ ve Selahattin Demirtaş/Türkiye (no:4) kararının Büyük Daire’ye gönderilmesi talebini reddetti ve kararlar kesinleşti.

HAK İHLALİ VE TAZMİNAT KARARI

‘Demirhan ve diğerleri’ kararının başvurucuları 1 yıl içinde haklarında mahkumiyet kararı veren mahkemelerden yeniden yargılanma talebinde bulunabilecekler.

AİHM, Türkiye’nin mahkeme masrafları dahil 55 bin 745 Euro tazminat ödemesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

AİHM, Türkiye’nin Selahattin Demirtaş kararı hakkında AİHM Büyük Daire’de yeniden ele alınması talebiyle geçen ay yaptığı itirazı reddetti. Bu kararla AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

DEMİRTAŞ’IN TAHLİYESİ BEKLENİYOR

İktidar daha önce AİHM’in Demirtaş’la ilgili verdiği ihlal kararlarına uymamış; son karara da son günde itiraz etmişti.

AİHM’in kesinleşen kararı sonrası Demirtaş’ın tahliye edilmesi bekleniyor.

DEM PARTİ’DEN İLK AÇIKLAMA

DEM Parti’nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak açıklama yapıldı. Dem Parti’nin açıklaması şu şekilde:

“AİHM, SELAHATTİN DEMİRTAŞ HAKKINDA BUGÜN BİR KARAR DAHA VERDİ!

Bilindiği üzere AİHM, Demirtaş’ın Kobanî Davasındaki haksız tutukluluğuyla ilgili 8 Temmuz 2025 tarihli kararında, yargılamadaki tüm haksızlıkları açıkça ortaya koymuş ve Demirtaş’ın tutukluluğunun siyasi saiklerle devam ettirildiğini belirterek tahFliye edilmesi gerektiğini yazmıştı. Ancak iktidar, AİHM’in bu kararına 8 Ekim’de itiraz etmişti.

AİHM’in bugün yapılan görüşmesinde ise iktidarın bu itirazı RET edildi. Böylece Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiş oldu.

Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere arkadaşları- mızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı da dikkate alına- rak ve en son AİHM’in 8 Temmuz 2025 tarihli KESİNLEŞEN kararı gözetilerek arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır.”
