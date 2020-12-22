Samanyolu Haber /Politika / AİHM'in Demirtaş kararına AKP kanadından cevap geldi /22 Aralık 2020 22:19

AİHM'in Demirtaş kararına AKP kanadından cevap geldi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) tarafından HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen kararla ilgili AKP kanadından bir açıklama geldiği ifade edildi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve halen Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "derhal serbest bırakılması için Türk hükümetinin gerekli tüm tedbirleri almasını" talep ettiği kararı hakkında açıklama yaptı. 

Ömer Çelik AİHM kararına ilişkin, "Bu sıcak bir karar. Yaklaşık 100-150 sayfalık bir gerekçeli kararı var. Hukuk sistemimiz tabii ki bunu değerlendirecek ve buna göre bir yaklaşım üretilecektir" ifadelerini kullandı.
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