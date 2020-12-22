AİHM'nin Demirtaş kararı: Hak ihlallerine uğratıldı, derhal serbest kalmalı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim, hak kısıtlamasının kullanılmasında sınırlamalar haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Mahkeme, tutukluluğun kanuniliği konusunda hızlı karar hakkının ise ihlal edilmediğine karar verdi.

AİHM kararında, "Demirtaş'ın tutukluluğu hukuki değil siyasi gerekçelere dayanıyor. Serbest bırakılmaması, hakkındaki ihlal hükmünün devamı anlamına gelecek ve Demirtaş'ın ifade özgürlüğü de ihlal edildi" ifadelerini kullandı.





Ankara, AİHM’deki davanın Demirtaş’ın durumunu etkilemeyeceğini, görülen davadan değil, ayrı bir suçtan tutuklu bulunduğunu iddia ediyordu.





AİHM, 2018’de verdiği kararda, Türkiye’nin hak ihlali yaptığına hükmetmiş, Demirtaş’ın, siyasi nedenlerle cezaevinde tutulduğunu belirterek, ilk kez Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin konuya ilişkin 18. maddesinden mahkum etmişti.





Karara rağmen, tahliye edilmeyen Demirtaş hakkında önce İstanbul’daki bir başka dava da verilen ceza onandı. Bu cezaya ilişkin infaz süresini tamamlayan Demirtaş, AİHM’ye taşıdığı ana dava dosyasında da var olan Kobani olayları nedeniyle açılan ayrı bir soruşturmadan yeniden tutuklandı. Ana davada ise bu tutuklama kararının hemen ardından tahliye kararı verildi.





AİHM Büyük Daire, bu gelişmeler yaşanırken, 2019 yılı Eylül ayında, Türkiye’nin ve Demirtaş’ın, çıkan kararı temyiz etmesi üzerine duruşma gerçekleştirdi.





Mahkeme ayrıca Türkiye’nin 3 bin 500 avro maddi, 25 bin avro manevi tazminat ve 31 bin 900 avro masraf ödemesi yapmasına karar verdi.





Ankara’nın Demirtaş’ın başvurusunun ana dava dosyasına ilişkin olduğu, tutuklu bulunduğu dosyanın ayrı bir soruşturma konusunda açıldığı, bu nedenle durumunun değişmeyeceğini savunuyordu.





Kararla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan HDP ise "AİHM Büyük Daire, Demirtaş’la ilgili geçen yıl yaptığı duruşmaya yönelik verdiği kararı açıkladı. Bu kararın gereği olarak Demirtaş ve tüm seçilmiş siyasetçiler derhal serbest bırakılmalıdır. Seçilmişleri rehin tutma suçu daha fazla sürdürülemez" dedi.