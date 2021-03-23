Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'nin "Demirtaş'a tahliye" kararı Ankara'ya resmen ulaştı /23 Mart 2021 16:49

AİHM'nin "Demirtaş'a tahliye" kararı Ankara'ya resmen ulaştı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, AİHM Büyük Daire’nin tahliyesine hükmettiği Selahattin Demirtaş hakkında aldığı kararlar, tercümesiyle birlikte Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının uygulanmasının denetiminden sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 9-11 Mart tarihleri arasında Strazburg'da düzenlenen toplantısında HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a ilişkin aldığı kararlar, Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu dosyaya bakan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Komite toplantısında, AİHM Büyük Daire’nin 22 Aralık 2020 tarihli kararında Türkiye’den en kısa sürede serbest bırakılmasını istediği Selahattin Demirtaş kararı görüşüldü. Demirtaş dosyasıyla birlikte Osman Kavala’nın dosyası da ele alınmıştı.

KARARDA NE VAR?

Evrensel'in haberine göre Selahattin Demirtaş'a dair aldığı kararlarında "tutuklanmasını gerektirecek yeterli delil bulunmadığını", "tutuklu olmasının 'itiraf edilmeyen gizli bir amacı' olduğnu" ve "siyasi çoğulculuğun bastırıldığını" vurgulayan Komite, Türkiye’nin "Demirtaş'ın AİHM'de yargılandığı davadan farklı iddialar nedeniyle tutuklu bulunduğunu" yönünde ileri sürdüğü tezlerin de yine AİHM tarafından daha önce incelenip reddedildiğini hatırlatmıştı.

Komite, AİHM kararlarının uygulama zorunluluğunu düzenleyen 46'ıncı maddesi gereği "Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması" çağrısını yineleyerek, konunun 21 Haziran’da yapılacak toplantıda yeniden ele alacağını vurgulamıştı.

ADALET BAKANLIĞI, KARARI İLGİLİ KURUMLARA TESLİM ETTİ

AKPM kararlarının ulaştığı Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, kararların İngilizce orijinaliyle birlikte Türkçe tercümesini “gizli” ibareli belgeyle Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Mevzuat Genel Müdürlüğü, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimleri ile birlikte İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderdi.
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