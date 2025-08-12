'AİHM'nin uygulanmayan kararları ve KHK mağdurları' da CHP'nin talep listesinde!

Meclis’te "Terörsüz Türkiye" hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yeni üyeleriyle 3'ncü kez saat 14.00'da bir araya gelecek. İYİ Parti’nin komisyona katılmama kararının ardından 3 üyelik boşa çıkmıştı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyasi parti gruplarının üye sayılarının yeniden hesaplanması talimatını verdi. Bu çerçevede AKP, CHP ve DEM Parti’ye birer yeni üye bildirmeleri için yazı gönderildi.





Kurtulmuş'un yazısının göndermesinin ardından; AKP: Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ı, CHP: Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ı, DEM Parti ise İstanbul Milletvekili Celal Fırat ismini Kurtulmuş'a bildirdi.





CHP KOMİSYONA 29 MADDELİK ÖNERİ İLE GELECEK

Halktv'de yer alan habere göre CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Meclis Komisyonu’nun 3. toplantısı öncesinde CHP’nin 29 maddelik bir öneri ve istek listesiyle komisyonda olacağını duyurdu. CHP'nin komisyonda sunacağı öneri ve istek listesi belli oldu.





Komisyonun adından, AİHM kararlarına rağmen Osman Kavala, Can Atalay ve Demirtaş'ın tutukluluğuna, İmamoğlu'nun serbest kalmasından görevini kötüye kullanan savcı ve hakimlerin cezalandırılmasına kadar isteklerin yer aldığı öneri liste gazeteci Hilal Köylü tarafından şu şekilde paylaşıldı:





-Komisyonunun adı Toplumsal barış, Adalet ve Mutabakat komisyonu olmalıydı

-Anayasayı askıya alan bir iktidarın varlığında anayasa yapılamaz.

- Osman Kavala, Demirtaş, Can Atalay’ın tutukluluğu hukuksuzdur. AYM ve AİHM kararları uygulanmalıdır.

- Toplumsal barışın inşası için ifade özgürlüğü şarttır

- Kayyımlara derhal son verilmeli

- Siyaseti dizayn amacıyla tutuklanan tüm siyasetçiler, bürokratlar serbest bırakılmalı

- İmamoğlu serbest bırakılmalı

- Kent uzlaşısı suç olmamalıdır

- Görevlerini kötüye kullanan hakim ve savcılar cezalandırılmalı

- TMK muğlak ifadelerden arındırılmalı. Terör ve örgüt üyeliği bağlantısı netleştirilmeli

- Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması kaldırılmalı

- Halkı kin ve düşmanlığa sevk suçu yeniden düzenlenmeli

- Nefret suçu ve cezaları düzenlenmeli

- Türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu yeniden yapılandırılmalı

- Etki ajanlığının kalıcı olarak bir daha getirilmeyeceği açıklanmalı

- İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girmeli

- Sansür yasası kaldırılmalı

- RTÜK ve Basın İlan Kurumu iktidarın aparatı olarak kullanılmamalı

- Adil bir infaz mevzuatı oluşturulmalı

- Gizli tanık uygulamasına son verilmeli

- Etkin pişmanlığın iftiracılığa dönüşmesi engellenmeli

- Savunma hakkı üzerindeki sınırlamalar kaldırılmalı

- Cezaevi idari ve gözlem kurullarının keyfi kararlarına son verilmeli

- KHK’larla görevlerinden ihraç edilenlerin durumu gözden geçirilmeli

- Alevi yurttaşların yaşadıkları eşitsizliklere son verilmeli

- Savcıların yetki gaspı yapabilmesi önlenmeli

-Başsavcılıkların görev dağılımı ile ilgili kanunsuzlukların önüne geçilmeli