Aile Bakanı Göktaş'ın makam aracının fiyatı 6 bin yoksulun aylık yardımı kadar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2 milyon 363 bin lira değerindeki “Yerli ve Milli” TOGG marka makam aracından çabuk vazgeçti ve 32 milyon 600 bin liralık Mercedes AMG-S 63-E serisi araca geçti. Göktaş, Meclis’te Aralık 2024’te yapılan Bütçe görüşmelerine ASH (Aile Sosyal Hizmetler) plakalı kırmızı renkli T10X TOGG makam aracı ile gündeme gelmişti.





14 MİLYON YOKSUL, 32 MİLYONLUK MERCEDES





Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre bütçe görüşmeleri için 2024 Aralık ayında TBMM’ye gelen bakanların büyük bölümü Mercedes marka makam aracını tercih ederken sadece Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlı, Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar ve Aile Bakanı Mahinur Göktaş TOGG marka araç kullanmıştı. Göktaş, artık 32 milyon liralık Mercedes’e biniyor. Göktaş’ın Aile Bakanlığı’nın sisteminde ise “Hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken ve düzenli yardım alan’’ 14 milyon 148 bin 740 “yoksul’’ var. Bu kişilere, aylık 5 bin 390 lira yardım yapılıyor. Göktaş’ın makam aracının değeri ise 6 bin 50 yoksula yapılan aylık yardım miktarına denk geliyor.





ARAÇTA YOK YOK





Göktaş önceki gün gittiği Karabük gezisine, vücut masajı da yapan 32 milyon 600 bin lira değerindeki, Mercedes AMG-S 63-E serisi araç ile çıktı. 791 beygir gücündeki araç saatte 290 kilometre sürat yapıyor. Aracın standart ve opsiyonel seçenekleri arasında aktif kör nokta, mesafe, direksiyon, şerit tutma asistanı ile üç aşamalı denge kontrol sistemi de var. Ekstra donanımlar ile aracın satış fiyatı 38 milyon liraya çıkıyor.





“TOGG’U ŞATAFATINA UYGUN GÖRMEMİŞ”





Göktaş’ın 32 milyonluk Mercedes makam aracıyla şehrine geldiği CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Bakan da itibardan tasarruf etmiyor ve 32 milyonluk makam aracına biniyor. 2 milyonluk TOGG’u şatafatına uygun görmemiş 32 milyonluk Mercedes’e terfi etmiş” ifadelerini kullandı.