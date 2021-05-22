Samanyolu Haber /Gündem / Aile Bakanı, kadına şiddetteki artışı "tolere edilebilir" sevide buldu /22 Mayıs 2021 17:04

Aile Bakanı, kadına şiddetteki artışı "tolere edilebilir" sevide buldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına şiddet konusunda tartışmalı açıklamalar yaptı. Bakan Yanık, pandemi döneminde kadına şiddet olaylarındaki artışın “tolere edilebilir (hoşgörülebilir, tahammül edilebilir)” düzeyde olduğunu söyledi.

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BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; TBMM'de yapılan kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesine ilişkin araştırma komisyonunun toplantısına katıldı. Bakan Yanık, koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet olaylarının artmasına ilişkin "Tolere edilebilir düzeyde bir artış" ifadelerini kullandı. 'Tolere etmek' sözlük anlamı olarak hoş görmek anlamına geliyor.'

TEDBİR ÖNLEMEDİ

Bakanlığın sunumuna göre, 2015 yılında öldürülen 360 kadından 20’sinin koruma kararı bulunuyordu. Tedbir kararına karşın öldürülen kadın sayısı 2016 yılında 22, 2018 yılında 26, 2020 yılında ise 32 oldu. 2021 yılının ilk dört ayında 10 kadının, tedbir kararı olmasına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Komisyonda, 2020-2021 dönemine ilişkin Türkiye geneli, “Aile içi şiddet kayıt formu” sayıları da paylaşıldı. Bakan Yanık, 2020 yılında ardan şiddet olaylarını, “Pandemi nedeniyle alışkanlıkların değişmesine” bağlarken Ocak 2020 itibarıyla 19 bin 582 kadının şiddete uğradığı bildirildi. 2020’nin Şubat ve Mart aylarında şiddet vakası sayısının, “Tolere edilebilir oranda” arttığını anlatan Yanık, Nisan 2020’de düşüş gösteren sayının tekrar arttığını ifade ederek şunları söyledi: “Nisanda ilk elde pandemiyle karşılaşmanın getirdiği bir şaşkınlık ve nasıl diyelim, belki hayata tutunma çabası, ‘Survive’ duygusu devam ederken sonrasında o stresin oluşturduğu ciddi bir yükselmeyi görüyoruz ve daha sonra tekrar Ocak 2020’de başladığı veya Şubat 2020’de pandemi öncesine doğru ilerlediğini görüyoruz.”

"TESELLİ SEBEBİ"

Bakan Yanık, 2014 yılından bu yana şiddet araştırması olmadığını söyleyerek, “Araştırma olmadığı için şu anda görmek ve yorumlamak çok mümkün değil fakat ben de bu artış nedenlerini merak ediyorum” dedi. Artvin, Erzincan ve Sinop’un da aralarında olduğu 20 kentte 2020 yılında kadın cinayeti yaşanmamasına ise Yanık, “Bu da bizim için bir teselli sebebi” yorumu yaptı.

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